Il Barcellona umilia il Real Madrid al Bernabeu, è 0-4

agenzia

A segno Lewandowski (doppietta), Yamal e Raphinha, +6 sui rivali

ROMA, 26 OTT – Si interrompe a 42 partite la striscia di risultati utili in campionato del Ral Madrid. Le ‘merengues’ erano a un passo al record di 43 del Barcellona di Ernesto Valverde, ma nel ‘Clasico’ di questa sera al Santiago Bernabeu sono stati umiliati dai rivali ‘blaugrana’, che si sono imposti in casa dei rivali per 4-0. Dopo un primo tempo senza reti, a parte una annullata a Mbappé per un fuorigioco di pochi centimetri, nella ripresa la squadra di Hansi Flick si è scatenata dominando il Real e andando a segno due volte con Lewandowski, di piede e poi di testa, e successivamente con il ‘golden boy’ Lamine Yamal e con Raphinha. Più volte il Barcellona ha sfiorato la ‘manita’, poi dopo il fischio finale Carlo Ancelotti ha avuto qualcosa da ridire alla panchina del Barça, per un’esultanza dopo il quarto gol che ha ritenuto eccessiva. Ora in classifica il Barcellona, che era già leader, si è portato 30 punti, a +6 sul Real che è secondo, mentre il Villarreal, che ha vinto 2-1 in casa del Valladolid è terzo a quota 21 ma domani potrebbe essere scavalcato dall’Atletico Madrid se gli uomini di Simeone batteranno il Betis.

