Il Barcellona va sotto 2-0, poi ribalta il Levante

agenzia

Nella ripresa i blaugrana a segno 3 volte contro la neopromossa

VALENCIA, 23 AGO – Sotto 2-0 all’intervallo, i campioni di Spagna in carica del Barcellona hanno subito un duro colpo, ma alla fine hanno conquistato la seconda vittoria stagionale in extremis (3-2) in casa del neopromosso Levante, nella seconda giornata della Liga. Sorpreso due volte in contropiede dai campioni della seconda divisione (15′ e 45′ su rigore), il Barcellona, capolista provvisorio con 6 punti, ha pareggiato in tre minuti dalla ripresa, grazie a un tiro dalla distanza di Pedri e ad un’abile conclusione al volo di Ferran Torres su calcio d’angolo. Gli uomini di Hansi Flick, incerti in difesa, hanno poi suggellato la loro prima rimonta stagionale al 91′, con un cross di Lamine Yamal deviato nella propria porta da un difensore avversario.

