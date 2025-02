Il Barcellona vince a Siviglia e accorcia su Real e Atletico

agenzia

4-1 sul campo del Siviglia, per Lewandowski gol n.31 in stagione

ROMA, 09 FEB – Il Barcellona vince per 4-1 sul campo del Siviglia, il ‘Sanchez Pizjuan’ e accorcia le distanze dalle due squadre di Madrid, Real e Atletico, che ieri hanno pareggiato nel derby. Ora la classifica dice che il Real è in testa con 50 punti, seguito dall’Atletico con 49 e dal Barça a quota 48. A segno nella sfida di Siviglia, che il Barcellona ha giocato in dieci dal 17′ st per l’espulsione di Fermin Lopez, sono andati Lewandowski (31/o gol in stagione per lui), lo stesso Fermin, Raphinha ed Eric García. Flick ha perso Araujo per un colpo preso alla caviglia destra.

