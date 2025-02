Il Bayern Monaco prolunga con Musiala fino al 2030

agenzia

Per il centrocampista 21enne clausola rescissoria di 175 milioni

MONACO, 14 FEB – Il centrocampista offensivo Jamal Musiala (21 anni) rimarrà al Bayern almeno fino al giugno 2030, con un’estensione del contratto di quattro anni annunciata dal club di Monaco. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti dal Bayern, ma la stampa tedesca parla di una doppia clausola rescissoria (175 milioni di euro a due anni dalla scadenza del contratto e 100 milioni ad un anno) e di un aumento considerevole dello stipendio, che porrebbe Musiala al livello di Harry Kane, intorno ai 25 milioni di euro. Il contratto di Jamal Musiala era in scadenza nell’estate del 2026 e il Bayern aveva fatto del suo rinnovo una delle priorità invernali, concludendo l’accordo alla vigilia del big-match sul campo del Bayer Leverkusen, che potrebbe consentire al club di Monaco di volare in vetta alla classifica.

