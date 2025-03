Il Bayern vince di misura ma perde anche Ito

agenzia

Kane ancora a segno ma il match winner è Sanè, ko il giapponese

MONACO DI BAVIERA, 29 MAR – Il Bayern Monaco vince con fatica sul St. Pauli, per 3-2, e conserva un vantaggio di 6 punti sul Bayer Leverkusen secondo nella classifica della Bundesliga. I prossimi avversari dell’Inter nei quarti di Champions League non si esprimono al meglio nel primo tempo, in cui vanno a segno con Harry Kane e subiscono poi il pareggio del tunisino Saad. Nella ripresa si scatena Sané con una doppietta che rende inutile il gol a tempo scaduto del St. Pauli con Ritzka. Nel finale il Bayern, già privo di Neuer, Davies e Upamecano, tutti infortunati, perde anche l’altro difensore Ito, costretto a uscire dopo aver preso un colpo sul piede destro operato lo scorso novembre. Nelle altre partite di oggi, da segnalare la sconfitta per 1-0 del Lipsia contro il Borussia Moenchengladbach, che fa precipitare la squadra targata Red Bull al sesto posto, e il gol realizzato per l’Augusta dal subentrato Essende nell’1-1 della sua squadra contro l’Hoffenheim: entrato a inizio ripresa al posto di Tietz, è andato a segno appena dieci secondi dopo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA