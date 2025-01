Il Belgio esonera ct Tedesco, per sostituzione è in pole Garcia

agenzia

Il tecnico paga le ultime deludenti prestazioni di Lukaku e soci

ROMA, 17 GEN – Domenico Tedesco non è più il ct della nazionale del Belgio. La notizia, anticipata dal quotidiano ‘Le Soir’, è stata ufficializzata dalla federcalcio belga, con una nota sul proprio sito, dopo la riunione di oggi del comitato esecutivo. “Grazie Domenico, per il tuo impegno e la tua passione nel corso di questi due anni. Ti auguriamo il meglio per il futuro!”, è il posto diffuso poi sui social. Dopo gli ultimi deludenti risultati di Lukaku e compagni, il comitato della federcalcio belga si era preso 45 giorni di tempo per riflettere fino ad arrivare alla decisione di oggi. Ora comincia la ricerca del sostituto di Tedesco, e per la stampa locale in pole per il ruolo di nuovo ct ci sarebbe l’ex allenatore di Roma e Napoli Rudi Garcia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA