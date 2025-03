Il Bologna va a Verona senza Holm e Freuler

agenzia

Italiano ritrova Pedrola e l'abbondanza in attacco

BOLOGNA, 06 MAR – Allenamento mattutino per il Bologna, a quattro giorni dalla trasferta di Verona. Italiano ritrova Pedrola dopo tre settimane di stop: ai box resta il solo Holm, al lavoro per poter rientrare con la Lazio tra i convocati. Contro l’Hellas, però, il tecnico rossoblù dovrà rinunciare allo squalificato Remo Freuler in mediana: possibile la coppia Ferguson-Pobega a centrocampo e probabile anche il rientro dal primo minuto sulla trequarti di Odgaard, in crescita di condizione dopo gli spezzoni di gara con Milan e Cagliari seguiti all’infortunio muscolare. Davanti Italiano ha l’imbarazzo della scelta, con Orsolini, Castro e Ndoye favoriti per il tridente, dietro Miranda e uno tra De Silvestri e Calabria sulle fasce, con Beukema e uno tra l’ex Casale e Lucumi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA