Il brasiliano Fonseca vince le Next Gen Finals

A Gedda ha sconfitto lo statunitense Tien

ROMA, 22 DIC – Il brasiliano Joao Fonseca ha vinto le Next Gen Atp Finals a Gedda, in Arabia Saudita. Il 18enne di Rio ha battuto in finale col punteggio di 2-4, 4-3, 4-0, 4-2 lo statunitense Learner Tien, che aveva già sconfitto nella fase a gironi. Fonseca, giocatore più giovane del torneo e attuale n.145 al mondo, ha vinto tutte le cinque partite dall’inizio della competizione e succede al serbo Hamad Medjedovic nell’albo d’oro che comprende i nomi di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas.

