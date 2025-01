Il Cagliari batte 4-1 il Lecce e respira. Delusione dei pugliesi

agenzia

Al gol di Pierotti rispondono Gaetano, Luperto Zortea e Obert

ROMA, 19 GEN – Vittoria scacciacrisi per il Cagliari che, in casa, batte 4-1 il Lecce in uno scontro diretto per la salvezza. Si interrompe, invece, la serie positiva dei salentini, reduci dal successo ad Empoli. In classifica i sardi salgono a 21 punti, uno in più dei pugliesi e due in più dal terzultimo posto. Partita dominata dal Cagliari che è però andato in svantaggio grazie al gol di Pierotti per il Lecce al 41′ del primo tempo. Nella ripresa i sardi ribaltano il risultato: Gaetano, Luperto, Zortea e Obert segnano le reti per il 4-1 finale.

