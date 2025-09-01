Il Cagliari chiude su Ze Pedro e Rodriguez

agenzia

Attesa per le firme sui contratti da 2,5 e 4 milioni

CAGLIARI, 01 SET – Ultime ore di mercato per il Cagliari senza rincorse di giocatori e particolari urgenze. Le tre pedine che Fabio Pisacane si aspettava sono arrivate, Palestra, o stanno per arrivare: oggi visite mediche per Ze Pedro, classe 1997, proveniente dal Porto con un prestito con diritto di riscatto da 2,5 milioni, e per il 2005 Juan Rodriguez, prelevato dal Penarol per la sua prima avventura europea: per il centrale mancino si tratta di un’operazione da quattro milioni. Dopo i controlli, le firme del contratto e l’ufficializzazione. Poi domani il primo allenamento con i nuovi compagni. Sino alle 20, orario di chiusura di acquisti e cessioni, non ci dovrebbero essere sorprese. Il Cagliari è interessato al centrocampista svizzero ex Primavera della Roma, Romano. Ma non è una priorità. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Cheddira, ma l’attaccante marocchino, salvo ripensamenti, dovrebbe andare in Bundesliga. Sempre in ballo anche il cesenate Shpendi. In uscita, invece, Felici, al Venezia. Ma anche Rog: il centrocampista ex Napoli potrebbe andare via con calma nei prossimi giorni in un campionato con il mercato ancora aperto, dall’Arabia Saudita alla Turchia. Richieste anche per Di Pardo e Borrelli. Per il resto domani pomeriggio il Cagliari riprenderà la lunga preparazione in vista del prossimo impegno con il Parma: due settimane di allenamenti perché in mezzo c’è la sosta per le nazionali. Per tenere il ritmo partita in programma un’amichevole nel prossimo fine settimana. Non ci saranno gli under 21 azzurri Idrissi, Palestra e Kilicsoy (Turchia). Assenti anche Mina (Colombia), Obert (Slovacchia) e Luvumbo (Angola). Via anche i Primavera Liteta (Zambia) e Costa (under 18 azzurra).

