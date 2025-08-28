Il Cagliari di Pisacane nella sua Napoli ‘senza alcuna paura’

agenzia

'Nato lì, ma per me questa è una partita che vale tre punti'

CAGLIARI, 28 AGO – “Napoli per me non è una partita come tutte le altre: ci sono nato, c’è la mia famiglia. Per me è una partita che vale tre punti che cercheremo di portare a casa”. Fabio Pisacane, cresciuto nei Quartieri Spagnoli, sabato gioca contro la squadra della sua città. “Ma calcisticamente – dice il tecnico del Cagliari – io devo ringraziare il Genoa e, soprattutto, il Cagliari”. Per la squadra rossoblù quella del ‘Maradona’ sarà una trasferta più tranquilla dopo il punto conquistato in extremis con la Fiorentina: “Ma bisogna stare con i piedi per terra – dice ancora Pisacane parlando del match di sabato -.. Spirito, dedizione e sacrificio sono valori che la squadra deve avere dentro. Percorso e obiettivo li conosciamo: non dobbiamo distrarci. Perché abbiamo registrato tanti spunti positivi, ma anche elementi da correggere”. Il Napoli si è rinforzato “non solo a centrocampo: è molto forte – spiega Pisacane -. Sappiamo già che avremo delle difficoltà, ma abbiamo preparato la partita anche per superare queste difficoltà. Rispetto, ma non paura: non è nel nostro Dna”. Sul mercato il tecnico è ottimista: “è arrivato Palestra, ma arriveranno anche altri giocatori”. La novità è proprio Palestra: “È in ottima condizione e ben allenato – sottolinea -: potrebbe anche lui partire dall’inizio o essere schierato a gara in corso. Può giocare su tutte e due i lati, è di piede destro, ma può stare anche a sinistra”. Pisacane non svela l’undici iniziale: “Gaetano sta crescendo: per la formazione sarà un dubbio che mi porterò dietro fino all’ultimo. Borrelli ha fatto un esordio buono e generoso: può iniziare o essere una freccia da ‘scoccare’ nel corso della partita”.

