Il Cagliari inizia il ritiro in Valle D’Aosta con 31 giocatori

In arrivo il portiere albanese Sherri, manca soltanto Mina

CAGLIARI, 22 LUG – Trentuno giocatori in Valle D’Aosta agli ordini del mister Davide Nicola: il Cagliari comincia oggi la seconda fase della preparazione dopo avere concluso venerdì pomeriggio la prima parte del ritiro ad Assemini. Con la squadra anche Lapadula, reduce dalla Coppa America. Più Marin e Obert, con Romania e Slovacchia agli ultimi Europei. Manca solo Mina, ancora in vacanza dal momento che la sua Colombia ha disputato appena una settimana fa la finale di Coppa America con l’Argentina. Nicola ha convocato quattro portieri: Scuffet, Radunovic, Ciocci e Iliev. In arrivo anche l’albanese Sherri (oggi previste le visite mediche), con Radunovic in uscita verso Bari o Pisa. Undici i difensori: sono Luperto, Obert, Catena, Veroli, Hatziadiakos, Wieteska, più i laterali Zappa (ma sta giocando anche in mezzo), Di Pardo, Augello, Zortea e Azzi. I centrocampisti sono nove: Adopo, Makoumbou, Deiola, Kourfalidis, Prati, Viola, Jankto, Marin e l’esterno offensivo Felici. In attacco sette giocatori: Piccoli, Lapadula, Pavoletti, Luvumbo, Delpupo , Kingstone e Pereiro. I nuovi acquisti sono Luperto (Empoli), Felici (Feralpisaló), Adopo, Zortea e Piccoli (Atalanta). Tornati dai prestiti invece Veroli (Catanzaro), Marin (Empoli), Kourfalidis (Feralpisaló) Delpupo (Pontedera) e Pereiro (Ternana). Rispetto all’ultima stagione non ci sono più Aresti, Mancosu, Dossena, Nandez, Sulemana, Petagna, Shomurodov, Oristanio e Gaetano. Il Grand Hotel Billia da oggi è il quartier generale del ritiro. Tutte le sedute di allenamento saranno ospitate allo stadio “E. Brunod” di Châtillon. In Valle d’Aosta fissate due amichevoli, tra Châtillon e Saint-Vincent: la prima il 25 luglio con il Como, neo promosso in serie A, è in programma alle 17. Il 30 i ragazzi di Nicola affronteranno il Catanzaro (ore 19). Venerdì 2 agosto, al pomeriggio, la squadra si trasferirà a Modena: sabato 3 allo stadio “Braglia” alle 17 è in programma l’amichevole con i padroni di casa, ultimo impegno prima tornare in Sardegna e preparare la gara di Coppa Italia, il 12 agosto.

