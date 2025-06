Il Cagliari saluta e ringrazia Nicola ‘le strade si dividono’

agenzia

Ora è ufficiale l'addio con il club

CAGLIARI, 04 GIU – Le strade del Cagliari calcio e di Davide Nicola si dividono. Lo scrive il club rossoblù nel suo sito. “La società desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale”, scrive il club del presidente Tommaso Giulini.

