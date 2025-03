“Il calcio dalla Alla Z”, il libro di Salvo Bianchetti il tecnico che ha allenato il Catania in tutte le categorie

Sport, Catania

Una straordinaria opera realizzata dall'allenatore catanese e da Giuseppe Musumeci preside della Facoltà di Scienze Motorie che parla della teoria e della pratica del gioco più bello del mondo

“Il Calcio dalla A alla Z -Teoria e pratica del gioco più bello del mondo” raccontato in un libro scritto da Salvo Bianchetti icona degli allenatori siciliani che ha curato la parte tecnica e dal prof. Giuseppe Musumeci, preside a Catania della Facoltà di Scienze Motorie, la parte scientifica.

Il prof. Salvo Bianchetti in Cina alla Normal University di Fujian

Il prof. Salvo Bianchetti, catanese, è il tecnico che può vantarsi di aver allenato il Catania in tutte le categorie e maturato importanti esperienze su altre panchine in Italia e all’estero, adesso con le prefazioni di altri due grandi personaggi del mondo del calcio come Marcello Lippi, campione del Mondo con l’Italia e un decano dei direttore sportivi come Pantaleo Corvino attualmente in forza al Lecce e del giornalista Alfio Spadaro, ha realizzato un libro dove si parla dell’evoluzione del calcio e non solo in termini di tecnica e tattica, ma allargando i confini grazie anche alle sue recenti esperienze da docente in Cina.

Antonio Aiello, Salvo Bianchetti, Bai Wei, Giuseppe Musumeci e Alfio Magro durante la presentazione del libro

E alla presentazione era così presente una delegazione di docenti e studenti cinesi della Normal University di Fujian che con le dottoresse Xiangyang Cai e Wenxin Xu che hanno curato una parte dell’opera.Il libro è stato presentato alla Torre Biologica “Ferdinando Latteri” di Catania, moderatore il giornalista e docente della Scuola di Giornalismo, Antonino Aiello, in una sala gremita con un folto gruppo di studenti locali e cinesi e un dibattito finale che ha coinvolti gli autori.

Il prof. Salvo Bianchetti e Antonio Aiello

“Si parla di calcio sotto diversi aspetti – ha sottolineato il prof. Bianchetti – da quello tecnico, a quello tattico, psicologico e come fenomeno sociale, massmediatico e non solo”. “In questo libro – ha aggiunto il prof. Musumeci – ho ribadito l’importanza dell’aspetto soprattutto didattico del testo”.

A tradurre in cinese il dibattito che è seguito alla presentazione del libro edito da “Il glomerulodisale” (presente l’editore, il prof. Alfio Magro), è stata la dott. Wei Bai, curatrice del progetto e presenti in sala diversi rappresentanti dello staff calcistico delle società “Catania ’80” e dei “Piccoli Amici”.

I partecipanti alla presentazione del libro “Il Calcio dalla A alla Z”