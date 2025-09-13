Il Catania a Cosenza per ingranare la quarta, Toscano: «Ma non guardiamo la classifica»

serie C

Il tecnico ritrova il capitano Di Tacchio, alla prima convocazione dopo l'infortunio rimediato nel ritiro di Norcia

Dietro l’angolo di casa (abita a due km dallo stadio) Domenico Toscano cerca il quarto successo di fila per consolidare il primato in Serie C meridionale.

Cosenza-Catania (domenica ore 15) non sarà una sfida banale. I calabresi sono reduci da un’esperienza (negativa) in B e infatti sono retrocessi. I rossazzurri portano in dote l’entusiasmo che tre vittorie di fila hanno trasmesso a squadra, dirigenti, tifosi. Alla città intera. Toscano, invece, non sorride: «Inutile guardare adesso la classifica – ha detto prima del trasferimento in Calabria – piuttosto correggiamo qualche errore e portiamo ancora in campo le capacità e il carattere che ci hanno permesso di cominciare così bene».

Il tecnico ritrova il capitano Di Tacchio, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato nel ritiro di Norcia. Ancora fermi Rolfini e Caturano: «Ma per il recupero di chi si sta avvicinando alla forma migliore ci sarà tempo, ho un gruppo di giocatori – ha ribadito Toscano – che lavorano bene, c’è una sana concorrenza che ha cementato il gruppo. Mi dispiace per i tifosi che non potranno assistere al confronto. In tante partite programmate in trasferta giocheremmo… in casa per la richiesta e il seguito che ha il Catania oltre Stretto”.

L’allenatore confermerà il 3-4-2-1 con Pieraccini in difesa, braccetto di sinistra, ancora al posto di Celli che è tra i convocati ma non al meglio della condizione, quanto meno per 90 minuti. Dunque, al netto di ripensamenti last minute, nel ritiro cosentino già raggiunto dalla squadra, andaranno inizialmente in campo gli undici protagonisti del 4 a 0 inflitto al Monopoli. La diretta testuale del confronto potrete seguirla sul nostro sito dalle 15, orario di inzio del confronto.

Ecco i convocati di Toscano

1 Klāvs Bethers3 Alessandro Celli 4 Salvatore Aloi 6 Andrea Allegretto7 Kaleb Joel Jiménez Castillo 10 Emmanuele Pio Cicerelli11 Matteo Stoppa 12 Lorenzo Coco14 Francesco Di Tacchio15 Matteo Di Gennaro 19 Alessandro Raimo 20 Daniele Donnarumma 21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon23 Gabriel Antonio Lunetta24 Tiago Matías Casasola 30 Andrea Corbari 32 Francesco Forte 41 Matias Francesco Giardina57 Andrea Dini 68 Mario Ierardi 73 Simone Pieraccini 77 Manuel Martic 99 Michele D’Ausilio