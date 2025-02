Il Catania alla ricerca di continuità, Toscano: «Battiamo la Casertana»

Calcio

In porta confermato Dini, sulla trequarti il ballottaggio tra De Paoli e Corallo

Ha ragione Mimmo Toscano nel considerare la partita di oggi una grande prova verità. Riguarda la continuità che il Catania deve garantirsi per arrivare alla fine della stagione regolare in un certo modo. Classifica, certo, ma anche rendimento che la squadra dovrà trascinarsi fino ai play off. Il successo ottenuto a Monopoli è un segnale interessante e incoraggiante, ma in questi casi si aspetta un seguito.A osservare la squadra ci sarà non solo il patron Ross Pelligra ma anche il fratello Paul arrivato in città nelle scorse ore e pronto a prendere posto in tribuna Vip. Ma anche e soprattutto a discutere di affari prendendo in esame condizione attuali e strategie prossime venture dell’azienda di famiglia collegata al calcio.Con questa aspettativa, la squadra scenderà in campo alle 17,30 per attaccare la Casertana. L’allenatore rossazzurro ha anticipato alcune scelte di formazione: «Farroni recupera, ma giocherà Dini in porta». Rientrano Quaini e Frisenna dalla squalifica, però Di Gennaro, Lunetta, Montalto, Stoppa cominceranno da domani il percorso di avvicinamento al ritorno in gruppo: «Tra qualche giorno avrò la possibilità di saggiare finalmente la valenza dell’intero organico». Dalmonte seguirà a ruota, Sturaro è stato collocato fuori lista per via dei tempi lunghi di guarigione.

Come sta oggi il Catania? Toscano risponde che sta meglio: «Dal ritiro effettuato a Cosenza qualcosa è cambiata. A prescindere dal risultato di Monopoli ci siamo detti cose importanti da trasferire sul campo. Ecco perchè considero essenziale questa gara; dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto alla prima parte della stagione».

Cos’è cambiato? Qualche calciatore, come conferma Toscano, gestito in modo diverso, la sede degli allenamenti che s’è sposta a Misterbianco anche se il Cibalino viene utilizzato un paio di volte a settimana quando il Catania deve giocare sui campi in erba naturale, la fine del mercato, il recupero di qualche acciaccato, la media età dell’organico che s’è abbassata. E anche qualche variazione tattica con il centrocampo che copre maggiormente viste le caratteristiche di Di Tacchio e De Rose.

Gli avversari, come abbiamo già ricordato, arrivano a Catania con un carico di volti noti. Occhi puntati – almeno prima del fischio iniziale – su Michele Zeoli avversario ben voluto da tutto l’ambiente rossazzurro, ma anche su Carlo Taldo che sarà in tribuna per squalifica. Anche Toscano è squalificato. In campo, poi, Deli, Bacchetti e Kontek incroceranno De Rose e Anastasio: «La Casertana – rileva Toscano – squalificato anche lui – in avanti ha giocato di fisico, sugli esterni riesce a spingere tanto, in mezzo al campo porta in dote qualità. Io dico sempre che bisogna concentrarsi sul proprio rendimento. Possiamo esprimerci su livelli elevanti così come è accaduto a Monopoli dopo l’1-1 degli avversari».

Chi in campo? Dini in porta, difesa a tre con Ierardi, Del Fabro, Allegretto (o Anastasio). In mezzo Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio, Anastasio (o Raimo), con Frisenna (o De Paoli) e Jimenez a ridosso di Inglese. Attenzione alla variabile Corallo che potrebbe agire accanto a Inglese in un 3-4-1-2.