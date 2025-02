Il Catania annuncia il difensore Allegretto. Il classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Picerno

Serie C

Tra i convocati che hanno raggiunto Cerignola per giocare, domenica, la gara di campionato contro la vice capolista ci sarà anche il difensore centrale Andrea Allegretto, classe 2001, prelevato a titolo definitivo dal Picerno. L’affare era stato già annunciato, ma in queste ore è arrivata anche l’ufficialità del club rossazzurro. Allegretto ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Nato a Pozzuoli il 16 gennaio 2001, il difensore centrale ha completato la crescita calcistica nelle squadre under 17 della Spal e del Bari. Dopo il debutto in D con l’Olympia Agnonese, ha ottenuto nel 2021 con l’AZ Picerno la promozione in Serie C, categoria in cui ha già collezionato 77 presenze conquistando per tre stagioni consecutive l’accesso ai playoff.

Il mercato in entrata dovrebbe prevedere anche l’ingresso di un attaccante (Finotto della Carrarese? L’olandese Redan dell’Avellino?) mentre in uscita dopo il prestito di Costantino al Messina, il centrocampista Zanellato è stato richiesto dal Pontedera, mentre il laterale Rapisarda potrebbe trasferirsi al Latina.