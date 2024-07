Il Catania “batte” sei colpi: Vincenzo Grella traccia le strategie del club

serie C

L'intervista con il vicepresidente tra scelte societarie e punto tecnico

In una intervista esclusiva e che occupa due pagine del giornale del lunedì in edicola, il vice presidente del Catania, Vincenzo Grella, ha toccato più argomenti che stuzzicano l’interesse dei tifosi rossazzurri. Un paio di particolari li potete anche ascoltare osservando il video che pubblichiamo.

Grella ha parlato di novità in arrivo sul mercato, almeno sei, ma anche delle cessioni che il suo diesse, Daniele Faggiano, deve effettuare: «La scelta del club sarà quella di non farsi prendere per il collo sul piano economico da chi pensa di sfruttare l’occasione sapendo che dobbiamo effettuare le cessioni» ha accennato Grella.

Già tremila abbonati

Tiene banco anche la campagna abbonamenti con il primo dato ufficiale di oltre tremila tessere vendute, ma anche con il malcontento di alcuni tifosi dopo l’aumento del costo della tessera. Grella ha tra l’altro dichiarato: «La decisione è legata naturalmente anche al costo della gestione della società. Se facciamo una considerazione tra l’aumento del budget della nostra gestione e il lieve ritocco della tessera, non c’è paragone alcuno».

Il vecchio marchio

Nel corso dell’intervista, il vice presidente, adesso anche entrato nel consiglio direttivo della Lega Pro, ha confemato l’intenzione della società di concorrere per l’acquisizione del vecchio marchio, ma non ha escluso l’interesse per Torre del Grifo, la cui quarta asta è andata deserta. Ampio il discorso sul settore giovanile, penalizzato dalla carenza di strutture.