Il Catania che verrà: Inglese potrebbe restare, Cianci va alla Ternana

serie C

Dialogo in corso per tenere l'attaccante. La Ternana ha riscattato il centravanti

Il tentativo di tenere in rossazzurro Roberto Inglese è in corso. Nel fine settimana, il nuovo diesse Ivano Pastore ha sentito il giocatore e l’entourage del centravanti dialogando e offrendo a Bobby English un prolungamento del contratto che scade a fine mese.

Il Catania non vuole lasciare andare colui che, arrivato in piena emergenza dopo che il mercato dell’estate passata aveva registrato un blocco per i noti problemi di liquidità, s’era trasformato in leader del gruppo. Attaccante silenzioso ma prolifico, tanto che alla fine dell’annata agonistica, Inglese ha realizzato 16 reti. E dire che era reduce da un campionato non certo memorabile: 14 gare e un gol in Serie B. E mentre tutti cercavano di assicurarsi Inglese, ecco che il Catania – con la mossa portata a termine dell’ex ds Faggiano – ha piazzato il colpo spiazzando le concorrenti.

Inglese in C? Ma dai. Invece il giocatore ha accettato tornando a cimentarsi in una categoria nella quale non giocava dal lontano 2012-13 (Lumezzane, 30 gare e 11 reti più un gol in Coppa Italia) facendo intravedere di nuovo lampi della sua classe cristallina che lo avevano portato in Serie A e alle soglie della nazionale azzurra.

Roberto è stato amato dai catanesi e ha ricambiato in modo concreto: «Qui sto a meraviglia, Catania è un ambiente fuori categoria». In una delle rare interviste che ci ha concesso aveva sintetizzato così ogni sua motivazione che lo ha portato in campo a lavorare anche per la squadra o a creare situazioni offensive imprevedibili.

Il pubblico di Catania ha conosciuto categorie importanti, senza andare tanto lontani ha vissuto fino a 2014 otto stagioni in Serie A. Quando un giocatore è fuori categoria lo si nota subito. Ecco perchè, alla fine del campionato, in tanti hanno chiesto con insistenza la conferma di Inglese. Non c’entra l’età, c’entrano – sì – i gol. Incide soprattutto il modo di “leggere” le partite e non solo da centravanti puro. Anche da altruista. Anche in condizioni fisiche non perfette, Inglese s’è speso per la causa. Un particolare che, da solo, vale un contratto più lungo e rinnovato.

Cianci? In queste ore è attiva la finestra di mercato creata per esercitare le opzioni di riscatto. Dunque ieri la Ternana è entrata in azione riscattando il centravanti che aveva segnato 13 gol in campionato. Cianci era rientrato a Catania per fine prestito, poiché la mancata promozione degli umbri non ha fatto scattare l’obbligo del riscatto. La cifra imposta era bassa (100 mila euro circa) ma il club rossoverde in questo momento non ha in organico un diesse. E a quel punto è intervenuto direttamente il presidente, che con l’assenso del giocatore ha presentare a Cianci la validità del progetto per ritentare la scalata in B.Il Catania non era rimasto a guardare, da quel che emerge, un tentativo per trattenere Cianci in Sicilia era stato effettuato ancora dal ds Pastore. Poche ore dopo la Ternana ha annunciato il riscatto del giocatore.