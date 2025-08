Il Catania chiude il ritiro di Norcia: sei gol nel test con il Montespaccato

Calcio

A segno Cicerelli, Forte su rigore, Lunetta e nella ripresa doppietta di D’Andrea

In mattinata a Norcia il Catania ha chiuso il ritiro estivo con un test congiunto con il Montespaccato. Sei i gol dei rossazzurri. A segno Cicerelli, Forte su rigore, Lunetta e nella ripresa doppietta di D’Andrea e 6-1 di Raimo perché gli ospiti erano andati in vantaggio subito.

In campo nel primo tempo. Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. Nella ripresa hanno giocato Bethers; Ierardi, Silvestri, Allegretto; Raimo, Martic, Quaini, Bocic; Quieroz, Jimenez; D’andtea. La squadra in serata rientrerà in sede e riprenderà ad allenarsi tra un paio di giorni al Massimino.

