Il Catania contro il Sorrento cala il poker scacciacrisi e si regala un Natale più sereno

SERIE C

Tripletta di Inglese e gol di Stoppa, ma applausi anche per il debutto del portiere 16enne Butano

Nel giorno più difficile, con un ragazzino in porta e una crisi di risultati evidente che aveva toccato l’apice contro il Potenza, il Catania allontana i fantasmi superando il Sorrento 4-0 con una prestazione che nel secondo tempo è diventata incisiva e in crescendo. Inglese (tripletta) e Stoppa i marcatori, ma gli applausi sono andati anche a Butano che a 16 anni ha debuttato al Massimino e in C senza tremori alle gambe e con serenità che via via è diventata evidente. I compagni lo hanno protetto evitando che i campani tirassero in porta.

Il primo tempo non offre emozioni di sorta. L’unica, se vogliamo, è l’ingresso in campo del sedicenne Butano, portiere d’emergenza, accompagnato dall’applauso di tutto lo stadio che scalda il cuore di questo ragazzino gettato in mischia dopo l’infortunio di Bethers e la scelta di mettere da parte Adamonis dopo le recenti prestazioni tutt’altro che memorabili. E, allora, il Catania va a protezione della propria trequarti impedendo ai campani di tirare in porta. Il fatto è che in porta non mirano nemmeno i rossazzurri. Prova Inglese in due occasioni, ma non riesce a inquadrare la porta. La prima conclusione nello specchio è di Stoppa al minuto 32: traiettoria debole e centrale.

Il secondo tempo diventa più vivace. Todisco fa tremare la traversa della porta di Butano, pochi minuti dopo (14) ancora una traversa, la timbra Stoppa con una conclusione da fuori area. Inglese impegna il portiere Del Sorbo a una respinta non semplice con una conclusione al volo. Entra Lunetta per dare maggiore velocità al Catania negli ultimi venti metri.

E i rossazzurri in quattro minuti mettono al sicuro il risultato. Inglese sblocca il match con un colpo di testa su cross di Stoppa ed è lo stesso trequartista a bissare dopo essersi accentrato da destra con un’azione di forza indirizzando il pallone sul primo palo. Completa la festa Inglese servito da Jimenez. Bobby English segna la sua tripletta al 90’ superando il portiere su una ripartenza. Siamo a dieci gol stagionali per il centravanti con Pelligra ai bordi del campo che si frega le mani per la felicità. E ora che fa, investe?

Il tabellino

CATANIA-SORRENTO 4-0

CATANIA (3-4-2-1) Butano 6,5; Castellini 6,5 (dal 45’ s.t. Forti s.v.), Quaini 7, Gega 6,5; Carpani 5,5 (dal 1’ s.t. Raimo 6), De Rose 6,5, Sturaro 5,5 (dal 41’ p.t. D’Andrea 6), Anastasio 5,5 (dal 12’ s.t. Lunetta 6); Jimenez l6,5, Stoppa 7 (dal 45’ s.t. Allegra s.v.); Inglese 8.

(D’Agata, Ierardi, Verna, Montalto). All. Toscano 7.

SORRENTO (4-3-3) Del Sorbo 5,5; Todisco 6,5, Di Somma 5,5, Blondett 5, Carotenuto 5,5; Cangianiello 5,5, De Francesco 5 (dal 35’ s.t. Palella s.v.), Cuccurullo 5,5 (dal 28’ s.t. Vitiello s.v.); Colangiuli 6 (dal 15’ s.t. Guadagni 6), Musso 6 (dal 35’ s.t. Polidori s.v.), Bolsius 5 (dal 35’ s.t. Scala s.v.).

(Albertazzi, Harrasser, Fusco, Cadili, Panico, Russo, Ricciardi). All. Barilari 6.

ARBITRO Mastrodomenico di Matera 6.

MARCATORI Inglese al 29’ s.t. Stoppa al 32’ s.t. Inglese al 42’ e 45’ s.t.

NOTE paganti, abbonati 12.873, incasso n.c.

Ammoniti De Francesco, Blondett. Gega, Cangianiello.