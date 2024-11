Il Catania domenica a Crotone per ritrovare i 3 punti: come sta la squadra di Toscano in vista della trasferta

SERIE C

Il tecnico spera di avere un organico più completo: ecco chi potrebbe recuperare

A Crotone con nuove idee, si spera soprattutto con uno slancio maggiore e anche con un organico più completo rispetto alle ultime uscite. Il Catania ha cominciato una settimana non certo semplice per via del pari interno col Messina che ha acuito il malcontento dei tifosi per l’assenza di vittorie che si protrae da quattro turni.

Ma in Calabria il tecnico Toscano avrà sicuramente a disposizione il jolly Quaini e il laterale Guglielmotti che hanno scontato un turno di squalifica, ha già recuperato De Rose e D’Andrea che aveva convocato contro i giallorossi e con una settimana in più di lavoro e di cure è quasi certo che i due possano rientrare quanto meno nella lista dei giocatori in predicato di giocare o di subentrare proprio domenica.

Lo staff medico sta lavorando in maniera intensa per mettere a disposizione dell’allenatore anche Lunetta che Toscano aveva ipotizzato tra gli abili nei giorni scorsi. Vedremo da qui alla fine della settimana se dovesse verificarsi questa lieta novità.

Restano ai box ovviamente i centrocampisti Sturaro e Di Tacchio (come sarebbero serviti in questo frangente…), ma per il primo si dovrà aspettare un mese. Forse anche qualche giorno in meno.Ieri tre giocatori rossazzurri, il capitano Castellini, il centrocampista Quaini e lo stesso esterno Guglielmotti sono stati ospiti del Point di via Vittorio Emanuele per un incontro già pianificato con i tifosi. Nonostante il maltempo fuori dall’esercizio commerciale c’era una fila di tifosi pronti a sostenere e a farsi immortalare con i tre giocatori. Segno che il malcontento resta, ma l’affetto per chi rappresenta sul campo la città non viene meno. Qualche battuta, i selfie, le maglie firmate, l’incoraggiamento a riprendere la strada del successo ma prima di subito, se possibile.

Alla fine gli ospiti del pomeriggio sono tornati a casa con una conferma ulteriore dell’affetto di chi segue il Catania e vuole vederlo sempre vincere. Magari è stata una presa ulteriore di responsabilità al cospetto di una città che cambia umore a seconda del risultato della propria squadra di pallone.