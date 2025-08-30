Il Catania è davvero Forte: con la Cavese vittoria da grande squadra

Serie C

Il gol nella ripresa, Cicerelli ha sbagliato un rigore

La sofferenza, la lotta, la vittoria. Il Catania piazza un colpo da squadra esperta dopo una battaglia senza limiti. Il livello della Serie C è proprio questo: calci tanti, ogni tanto calcio. Ma la squadra di Toscano dopo il gol di Forte, nella ripresa, avrebbe potuto chiudere con il rigore di Cicerelli che il portiere invece ha respinto.

Il primo tempo

Il primo tempo è stato un continuo tentare di attaccare da parte del Catania che ha trovato dieci avversari dietro la linea della palla, pronti a bloccare gli esterni di Toscano ripartendo veloci. Come in occasione del vantaggio di Fella, macchiato da un fallo di Macchi su Donnarumma, atterrato sulla fascia al momento del cross del fantasista di casa. Prima del riposo ancora il FVS ha cancellato il gol di Jimenez sul cross di Celli. Il pallone era carambolato sul braccio di Forte che si stava smarcando da Diarrassouba.

La squadra di casa ha controllato in maniera ossessiva gli esterni e Cicerelli concedendo poco spazio ai tentativi rossazzurri che avevano tentato con Forte (41’) su cross di Casasola e con Jimenez in occasione del gol annullato.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Catania ha spezzato gli equilibri con la rete di Forte (cross di Donnarumma, Jimenez bloccato sulla linea), mancando il bis che avrebbe chiuso anzitempo la sfida con il rigore di Cicerelli respinto dal portiere. Poi è stato assedio Cavese con Toscano che con i cambi ha tentato di tenere i suoi lontani dalla propria area. D’Ausilio ha anche creato l’occasione per il bis con una grande ripartenza, ma non ha trovato nessuno pronto a tirare in porta. Anzi nel recupero è stato Dini a salvare il risultato con un intervento mostruoso su Orlando. Poi sofferenza con la traversa di D’Ausilio un attimo prima del fischio finale. Finale con un piccolo giallo: l’arbitro aveva assegnato nove minuti di recupero ma ha fischiato la fine allo scadere del quinto.

Il tabellinoCavese Catania 0-1

Cavese (3-4-2-1): Boffelli 7; Evangelisti 6, Piana 6,5, Loreto 6; Macchi 6 (dal 15’ s.t. Orlando 6), Munari 6 (dal 34’ s.t. Amerighi s,v.), Fornito 6,5 (da 15’ s.t. Suplja 6), Pelamatti 6 (dal 34’ s.t. Fusco s.v.); Diarrassouba 7, Fella 6,5; Guida 6 (dal 1’ s.t. Sorrentino 6). A disp. Manzo, Iuliano, Di Paola, Barone, Cionek, D’Incoronato, Bolcano, Nunziata. All. Prosperi 6.

Catania (3-4-2-1): Dini 7; Ierardi 6, Di Gennaro 6,5, Celli 6 (dal 15’ s.t. Pieraccini 6); Casasola 6,5, Corbari 6, Aloi 6,5, Donnarumma 7; Jimenez 6,5 (dal 36’ s.t. D’Ausilio s.v.), Cicerelli 6 (dal 36’ s.t. Stoppa s.v.); Forte 7 (dal 27’ s.t. Lunetta 6). A disp. Bethers, Coco, Allegretto, Caturano, Raimo, Ortoli, Giardina, Martic. All. Toscano 7.

Arbitro: Picardi di Viareggio 6 (Lauri, Ingenito).

Reti: Forte al 10’ s.t.