Il Catania è in attesa dei nuovi acquisti: pronti quattro innesti

La squadra

Servono le punte. Montalto è ormai pronto a firmare. Si segue anche Finotto. Cianci sarà ceduto al Foggia

Un mese fa, esattamente, Gregorio Luperini veniva annunciato dal Catania. Da quel momento, era il 19 luglio, non ci sono stati più acquisti. Ne arriveranno quattro nelle prossime ore, perchè la società etnea ha già in sede Guglielmotti e Lunetta, esterni di centrocampo, più il centravanti Montalto e il mediano Jimenez. Se non sono stati annunciati è facile immaginare perchè: motivi burocratici, ma anche la necessità di togliere giocatori dall’organico e che non fanno più gola, tatticamente, all’idea di gioco di Toscano.

Si sa ormai da tempo che ci sono giocatori in fase di partenza. Primo tra tutto Pietro Cianci che piace al Foggia, ma non soltanto. Chiricò potrebbe andare al Benevento (ma piaceva pure al Vicenza) e deve discutere se procedere con una rescissione o si procederà a un’operazione in uscita. Poi c’è Curado che potrebbe andare al Pescara. Celli potrebbe andare a Terni, con il club neroverde che ha anche seguito Cianci, centravanti che piaceva all’Arezzo prima dell’inserimento dei foggiani e della stessa Ternana.Su Bouah si è aperto un dibattito social, perchè una buona parte dei tifosi non vorrebbe che il Catania si privasse del laterale destro. Ma fin dal ritiro, per chi l’ha seguito direttamente in Umbria, circolava voce di una partenza che avevamo annunciato almeno tre settimane addietro. A pesare sulla decisione l’atteggiamento della stagione passata? La possibilità di monetizzare? Comunque c’è in ballo uno scambio con la Carrarese che darebbe in cambio Alessandro Raimo, scuola Fiorentina, classe 1999.Poi ci sono tanti altri nomi che emergono e che non riportiamo perchè non sono piste vere. A volte i procuratori fanno di tutto per accostare i propri assistiti a qualche squadra importante. Non è il caso di fare da cassa di risonanza. Chi vuol comprendere…

Un movimento è stato fatto, ancora in uscita. Il giovane portiere Tirelli, che era arrivato in prima squadra dai sardi del Sant’Elena, è stato girato al Siena in prestito.Se non cede non si può tesserare? Sembra questo l’intoppo di una società che sta arrivando all’inizio della stagione agonistica senza aver completato squadra. Alla fine del mercato il gruppo verrà ultimato, di questo siamo sicuri altrimenti direttore e tecnico non sarebbero rimasti al proprio posto e sarebbero andati via. Ma qualcosa dovrà pur spiegare Pelligra quando deciderà di fare una capatina dalle nostre parti. S’è speso tanto negli anni passati? Il monte spese è stato ampiamente superato rispetto alle previsioni della stagione scorsa? Ci sono ovviamente parametri da rispettare, ma i tifosi hanno più volte chiesto una voce al club in modo da capire l’orientamento intrapreso: meglio manifestare difficoltà in maniera trasparente piuttosto che glissare.