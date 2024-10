Il Catania espugna il Pinto: contro la Casertana tre gol in rimonta dei rossazzurri

SERIE C

Guglielmotti, Jimenez e Inglese rispondono al gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa: adesso la vetta è più vicina

Un Catania solido batte la Casertana a domicilio in rimonta e compie un salto considerevole in classifica. Adesso la vetta è più vicina. I rossazzurri si affidano ai bomber di scorta Guglielmotti e Jimenez e a Inglese e sbancano il “Pinto”. Si tratta della seconda vittoria esterna del campionato per gli uomini di Mimo Toscano, che avevano già battuto a Biella la Juventus Next Gen lo scorso 7 settembre. L’avvio è elettrico. L’arbitro è costretto a interrompere il gioco 5 volte nei primi 7’, per falli in mezzo al campo. Si gioca poco, e ci si infortuna. Lunetta abbandona il campo al minuto 11, al suo posto Ierardi. Sessanta secondi dopo il Catania costruisce la prima palla gol del match. Stoppa scappa palla al piede e serve Guglielmotti, l’esterno catanese entra in area di rigore e spara alto.

Eppure in vantaggio ci va la Casertana, i difensori del Catania vengono sorpresi da un rilancio dalle retrovie, così al 17’ è Mancini a sbloccare la contesa. L’attaccante scappa in mezzo ai centrali di difesa e con il sinistro supera Adamonis. Il Catania non si disunisce, così Luperini al 20’ in girata va vicinissimo al pari, il trequartista di Toscano raccoglie un traversone di Guglielmotti e spara in porta. Respinge Zanellati con una parata di riflesso. È il Catania adesso a fare la partita. Carpani al 25’ strappa la palla sull’out di sinistra e crossa in area, Stoppa, controlla e gira in porta. Alto. Il gol del Catania è nell’aria e arriva al 28’. Anastasio a sinistra, va sul fondo e lancia in area, Guglielmotti controlla e spara una sassata imprendibile. La palla finisce sotto la traversa per l’1-1.

Nella ripresa inizia il valzer delle sostituzioni, gli allenatori provano a vincerla cambiando uomini e modulo. Si gioca poco, e sono ancora meno le conclusioni nello specchio delle due porte. L’unico sussulto arriva al 10’. Carretta scappa via, da lì una serie di rimpalli e fraseggi portano al tiro Damian. A lato. Al 35’ il Catania trova il gol del raddoppio. Ancora Anastasio, scappa sulla sinistra e crossa in area, dove il neo entrato Jimenez con il piattone fa 2-1. Non finisce qui perché Jimenez nel recupero sfodera anche un assist d’oro al 47’. Inglese è scaltro a fa 3-1. É una vittoria importantissima quella del Catania, i rossazzuri allungano la striscia di vittorie consecutive e si avvicinano alla vetta.

Il tabellino

Casertana-Catania 1-3

Casertana (4-2-3-1): Zanellati 5,5; Falasca 5,5, Bacchetti 5,5, Gatti 6, Mancini 6; Damian 6 (40’ st Satriano sv), Collodel 5,5; Bakayoko 6,5 (40’ st Capasso sv), Proia 6 (15’ st Paglino 5), Carretta 5 (25’ st Deli 5); Asencio 6 (25’ st Iuliano 5). A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Salomaa, Matese, Bianchi, Rocca. All. Manuel Iori 5.

Catania (3-5-2): Adamonis 6; Castellini 6, Di Gennaro 6, Anastasio 7,5; Guglielmotti 6,5 (1’ st Raimo 6), Carpani 6,5, Verna 6,5, Luperini 6,5 (30’ st Jimenez 7,5), Lunetta sv (11’ Ierardi 6,5); Stoppa 5,5 (17’ st D’Andrea 5); Montalto 4,5 (1’ st Inglese 6). A disp.: Bethers, Butano, Celli, Quaini, Gega, Forti. All. Domenico Toscano 6,5.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze 6.

Reti: 17’ pt Mancini, 28’ pt Guglielmotti, 35’ st Jimenez, 45+2’ Inglese.

Note: ammoniti: Gugliemotti, Toscano (dalla panchina), Carpani, Montalto, Verna.