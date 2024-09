Il Catania ha le polveri bagnate e il Picerno strappa un (meritato) pari

serie C

Rossazzurri poco brillanti, ospiti che hanno invece mostrato gioco e personalità: finisce 0 - 0

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Catania. Il Picerno ha giocato con maggiore personalità, i rossazzurri si sono difesi con grande impegno ma in avanti la squadra non è stata lucida e cinica come nelle precedenti uscite. Lo 0-0 non è una bocciatura, il campionato va avanti tra mille impegni e la consolazione del recupero di tanti giocatori tra i padroni di casa.

Toscano conferma le previsioni della vigilia piazzando Quaini in difesa sulla destra al posto dello squalificato Ierardi e il fedelissimo De Rose in mediana in luogo di Di Tacchio. Il trequartista che rileva Carpani (in panca inizialmente) è Lunetta, che da falso 9 arretra qualche metro più indietro per lasciare spazio all’esperienza di Inglese, punta unica.

La partenza dei rossazzurri è furente: Inglese cerca subito la via del gol, tentano anche Lunetta e Luperini, ma dal minuto 25 il Picerno assume la padronanza del match colpendo gli avversari a centrocampo e superando spesso la linea mediana. Il Catania fa buona guardia ma non punge.

I potentini chiudono i varchi, il Catania ha difficoltà nella costruzione e nella fase finalizzativa. Il finale prima del riposo è un sussulto che incoraggia all’ottimismo: il colpo di testa di Guglielmotti è centrale, Summa sventa il pericolo.

Nella ripresa l’ingresso di Stoppa per De Rose, con Quaini avanzato in mediana. Il Catania cerca di tirarsi su, Inglese colpisce di testa sul cross di Guglielmotti, ma Summa ci arriva e respinge volando sul palo più lontano.

Entrano anche D’Andrea e Capani per Inglese e Luperini, ma la sostanza non cambia anche se il finale vede il Catania tentare il tutto per tutto per sbloccarla.

Quaini reclama un rigore dopo un colpo di testa per fallo di mani in area. L’arbitro non concede. Era l’ultima possibilità per vincere. Lo 0-0 lascia l’amaro in bocca.

CATANIA-PICERNO 0-0

CATANIA (3-4-2-1) Bethers 6; Quaini 6,5, Di Gennaro 6,5, Castellini 6; Guglielmotti 6 (dal 43’ s.t. Montalto s.v.), Sturaro 6,5, De Rose 6 (dal 1’ s.t. Stoppa 6), Anastasio 6; Luperini 5,5 (dal 22 s.t. Carpani 6), Lunetta 5,5 (dal 38’ s.t. Verna s.v.); Inglese 5,5 (dal 22’ s.t. D’Andrea 6). (Adamonis, Torrisi, Gega, Raimo, Forti, Cirniero, Jimenez). All. Toscano 6.

PICERNO (4-2-3-1) Summa 6; Pagliai 6, Gilli 6, Allegretto 6, Guerra 6,5; De Ciancio 6 (dal 30’ s.t. Pitarresi s.v.), Franco 7; Energe 6,5 (dal 12’ s.t. Vitali 6), Maiorino 6,5 (dal 30’ s.t. Volpicelli s.v.), Esposito 6,5 (dal 12’ s.t. Graziani 6); Petito 6. (Merelli, Santi, Papini, Seck, Ragone, Cecere, Cardoni, Santarcangelo). All. Tomei 6.

Arbitro Ubaldi di Roma 1 5,5.