Reagire. Subito. Anche se l’avversario è il Crotone (domenica ore 19,30) e con la spinta che propone in casa non sarà semplice duellare imponendo i propri ritmi. Il Catania che non vince da quattro gare (tre soli punti racimolati con avversarie teoricamente alla portata) adesso deve forzare tempi e giocate per recuperare terreno e sperare che qualcuno, lì davanti, possa rallentare prima o poi.

Il focus

Il focus, alla vigilia del match di oggi (dopo il ko della capolista Benevento col Picerno), è solo sulla prestazione che riusciranno a offrire i rossazzurri. Che si presenteranno con un organico più nutrito numericamente. Quanto meno D’Andrea è quasi del tutto recuperato, De Rose sarà ancora convocato ma nell’ultima settimana si è avvicinato maggiormente al lavoro di routine dopo un’anticamera vissuta in infermeria che è stata più complicata del solito. E, poi, rientrano dalle squalifiche Quaini e Guglielmotti che potrebbero cominciare il match in mediana e sulla corsia di destra. Si fermerà Luperini, ma ci sono alternative in abbondanza in tutti i reparti.

Cosa studia Toscano

Quanto all’attacco Toscano sta studiando un 3-5-2 con Inglese terminale offensivo principale e uno tra Stoppa e Jimenez in appoggio. C’è ancora la possibilità, in corsa, di riproporre il tandem Inglese-Montalto con la speranza che quest’ultimo sia più fortunato rispetto alla sfida con il Messina.Il novembre del Catania dovrà rivelare quali sono le potenzialità del gruppo, la tenuta mentale e fisica, la capacità di misurarsi con avversari che guardano all’alta classifica senza nascondersi (Avellino e Trapani) e scrollarsi di dosso incertezze ed errori per avvicinarsi alle idee di un allenatore che continua a lavorare infischiandosene di penalizzazioni, blocco sul mercato a luglio, infortuni gravi tanto da privare l’intero centrocampo degli uomini migliori. Lavora e basta, Toscano.

Le difficoltà

Ieri ha fatto cenno alle difficoltà legate agli imprevisti che ogni squadra deve affrontare. E la sua risposta è stata chiarissima: nessun alibi, bisogna lavorare traendo spunto anche dagli errori, purchè non diventino una costante.Non ci saranno i tifosi rossazzurri, a Crotone, per le restrizioni annunciate per tempo. Telecolor, come era successo contro il Messina al Massimino, proporrà la diretta in chiaro con collegamenti prima del via e poi con un ampio spazio per i commenti dei protagonisti.In casa Crotone il tecnico Longo non potrà avere a disposizione il centrale difensivo Di Pasquale, ma ha convocato il centravanti Tumminello ,11 presenze e 5 reti in questo scorcio di annata agonistica.