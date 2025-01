Il Catania in casa col Giugliano trova la prima vittoria dell’anno: doppietta di Guglielmotti e gol di Lunetta

SERIE C

Dopo le ultime delusioni, i rossazzzurri ritrovano il sorriso con una buona prestazione al Massimino: finisce 3-1

Il primo successo del 2025 arriva nel momento più difficile per il Catania: il mercato in entrata ancora povero di novità, le cessioni necessarie per alleggerire il monte ingaggi, il pubblico che rumoreggia (ma la Nord si è schierata compatta facendo appello alla città per non disertare lo stadio specie nelle difficoltà), gli infortuni last minute di Stoppa e di Fornoni.

Intanto i rossazzurri hanno piegato il Giugliano 3-1 scavando il solco già dopo i primo 15 minuti. Merito della doppietta di Guglielmotti che ha in pratica (quasi) chiuso il match. Prima rete sìsu assist di Jimenez e destro che batte il portiere Russo. Il bis grazie a un inserimento e al destro in corsa che piega ancora il numero uno avversario.

Dopo un errore di Montalto sotto porta, il Giugliano ha tentato di rientrare in partita accorciando con un colpo di testa di Del Sole su cross di Valdesi. Prima del riposo Montalto, Lunetta e Inglese cercano il colpo del 3-1 che arriva però nel finale di partita grazie ancora a Lunetta. Prima Inglese, a 7’ dal termine, timbra la traversa con un destro dalla distanza, quindi il compagno di squadra centra la porta con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione di Jimenez. Da segnalare la sostituzione di Sturaro sette minuti dopo il suo ingresso in campo. Si ipotizza un risentimento muscolare.

Il tabellino

Catania-Giugliano 3-1

CATANIA (3-4-1-2): Dini 6; Castellini 6, Quaini 6,5, Anastasio 6 (dal 28’ s.t. Raimo 6); Guglielmotti 7, Di Tacchio 6,5, De Rose 6 (dal 28’ s.t. Sturaro s.v., dal 35’ s.t. Ierardi s.v.), Lunetta 6,5; Jimenez 6,5; Inglese 6,5, Montalto 5 (dal 13’ s.t. Del Fabro 6).A disp. Butano, Gega, Forti, Ortoli, Privitera, Corallo. All. Toscano 6,5.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo 5; Solcia 5,5 (dal 35’ s.t. Scaravilli s.v.), Minelli 5, Caldore 5, Valdesi 5; Peluso 5,5 (dal 35’ s.t. Vallarelli s.v.), De Rosa 5,5, Demirovic 5 (26’ s.t. De Paoli 5,5); Del Sole 6, Padula 6 (dal 26’ s.t. Njambe 5,5), D’Agostino 5,5 (dal 15’ s.t. Balde 5,5). A disp. Anacoura, Iardino, De Francesco, Nuredini, Genovese. All. Bertotto 5.5.

ARBITRO: Vergaro di Bari 6.

Reti: 8′ e 14’ p.t. Guglielmotti, 33′ p.t. Del Sole, 40’ s.t. Lunetta