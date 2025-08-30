Il Catania in cerca di conferme a Cava dopo l’abbuffata con il Foggia: Caturano parte della panchina

Calcio

Il tecnico Mimmo Toscano orientato a riproporre la stessa formazione schierata domenica scorsa

Come dice giustamente Mimmo Toscano, non esistono partite semplici, ma ce ne sono alcune che sulla carta si preannunciano proprio ostiche. La gara che prenderà il via oggi alle 18 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava dè Tirreni tra la Cavese e il Catania è una di quelle.

I rossazzurri ci arrivano dopo la vittoria larga (6-0) ottenuta contro il Foggia all’esordio in campionato e vogliono confermarsi per inviare un primo messaggio serio a tutto il campionato. Già tra gli addetti ai lavori si parla di un Catania favorito per la vittoria finale, e gli ultimi acquisti dei catanesi avvalorano questa tesi, ma a Cava bisognerà tenere gli occhi ben aperti. I metelliani alla prima giornata hanno pareggiato 0-0 contro il Sorrento, e quindi contro il Catania vogliano riscattarsi, e interrompere un trend che vede la Cavese sconfitta da tre sfide consecutive in casa contro gli etnei L’ultima risale al 12 aprile 2025 quando i siciliani si imposero per 1-0 grazie ad una rete di Jimenez al minuto 60.

La squadra di Mimmo Toscano oggi pomeriggio non potrà contare sul proprio pubblico, perlomeno su quello residente in provincia di Catania, considerato il divieto di vendita dei tagliandi disposto dal Prefetto della provincia di Salerno, ma proverà a prolungare la striscia di vittorie consecutive.La squadra rossazzurra ieri mattina ha effettuato l’ultimo allenamento in terra siciliana, poi dopo il pranzo, la squadra è partita con destinazione Cava de’ Tirreni. Sul bus rossazzurro non c’era l’ultimo arrivato, l’attaccante napoletano Salvatore Caturano, che raggiungerà la comitiva direttamente da Potenza, come ha ammesso lo stesso ds etneo Ivano Pastore.

Toscano, molto probabilmente si affiderà allo stesso 11 schierato contro il Foggia, anche perché come dice un vecchio adagio: “squadra che vince non si cambia”. L’allenatore rossazzurro dovrà fare a meno per motivi diversi di Di Tacchio, Luperini, Rolfini, e Quaini, dunque è ipotizzabile che proponga Dini tra i pali, la difesa a tre sarà composta da Celli, Di Gennaro e Ierardi, che alla prima è andato pure a segno. I quattro di centrocampo dovrebbero essere ancora Donnarumma a sinistra e Casasola a destra, con in mezzo con il ruolo di spezzare il gioco avversario Aloi e Corbari. E poi Cicerelli, sicuro di esserci, con Jimenez che è in ballottaggio con D’Ausilio, e Forte unica punta. Caturano (ora è ufficiale la firma sul triennale) andrà in panchina e subentrerà – se ce ne sarà bisogno – a gara in corso.La Cavese che ha appena ufficializzato l’arrivo di Orlando e Awua, dietro è ben organizzata, e per l’attacco ha appena integrato la rosa con giocatori adatti alle idee dell’allenatore. A dirigere l’incontro sarà Mario Picardi, della sezione di Viareggio. I suoi assistenti saranno Matteo Lauri di Gubbio e Luigi Ingenito di Piombino. Il quarto uomo designato è Simone Gavini di Aprilia.