Il Catania in ritiro a Norcia, Forte e Rolfini confermano qualità in attacco

calcio

L’ottavo giorno effettivo di lavoro per la squadra del tecnico Mimmo Toscano

L’ottavo giorno effettivo di lavoro a Norcia ha confermato i progressi dei nuovi acquisti rossazzurri. Gli attaccanti del Catania Forte e Rolfini, quando nel pomeriggio hanno provato su campo ridotto un paio di movimenti, nel corso della partitella, hanno subito mostrato frammenti di un bagaglio sul quale il tecnico Toscano potrà lavorare. Gli occhi di una decina di tifosi arrivati da ogni parte d’Italia (per esempio da Pisa) erano spesso puntati su Cicerelli che si è confermato un “acquisto” prezioso per il Catania.

Prima seduta per il centrocampista Forti che Toscano ha schierato in campo con Dini, Casasola, Di Gennaro, Allegretto, Raimo, Cicerelli, Forte. Dall’altra parte sono stati alternati anche Bethers, Silvestri, Pieraccini, Celli, Luperini, Jimenez, Rolfini, D’Andrea.