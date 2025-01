Il Catania, la difesa colabrodo e il Picerno all’orizzonte: Toscano cerca la ricetta giusta

serie C

Sette i gol beccati nelle ultime quattro gare. Il tecnico: «Servono giocatori che abbiano fame di successi»

La coperta è corta. Mimmo Toscano di settimana in settimana va mettendo toppe, ma è chiaro che non è soddisfatto delle risorse che ha a disposizione. Già in estate aveva storto il naso, ma in avvio il suo Catania procedeva con un ritmo diverso e allora si faceva buon viso, poi quando gli infortuni hanno rallentato la corsa, e sono fioccate le prime sconfitte amare anche Toscano si è liberato. E domani (ore 17) c’è la trasferta col Picerno.

Pochi e fragili in difesa

«Nel reparto arretrato siamo pochi e fragili – ha sbottato dopo l’ultimo match interno, perso contro la Juventus Next Gen – la società sa cosa deve fare e spero lo faccia in modo tempestivo».La dichiarazione di domenica scorsa non si distanziava troppo da quella di Benevento. Il Catania aveva perso e l’allenatore si era lamentato dei sui difensori, affermando che «la palla arriva in area agli attaccanti avversari troppo facilmente, serve più cattiveria nelle marcature e occorrono difensori che abbiano caratteristiche diverse». Insomma, non c’è molto da interpretare, il tecnico etneo non è contento dei suoi difensori, o per meglio dire, dei calciatori che si occupano della fase difensiva. E i numeri sono eloquenti.

I numeri

Nelle ultime 13 gare di campionato, solo due volte il Catania non ha subito reti. Il 3 novembre contro il Messina (0-0) e il 22 dicembre scorso contro il Sorrento. Al Massimino finì 4-0 in favore di Castellini e compagni.

Diciannove reti sono arrivate nelle ultime 13 partite, ma c’è stato anche qui un cambio di trend. Infatti in avvio gli etnei si erano dimostrati abbastanza solidi dietro. Solo 5 erano stati i gol subiti nelle prime 9 gare dagli etnei. E c’è di più, perché il dato diventa ancora più eclatante se si analizzano le ultime 4 gare. Il Catania ha conquistato solo una vittoria e tre sconfitte, ma soprattutto per ben 7 volte ha visto la propria porta battuta.

Serve trovare la cura