Il Catania la spunta ai rigori sul Crotone e va avanti in Coppa

serie C

Tempi regolamentari finiscono 1 a 1: Luperini risponde a Gomez. Poi la lotteria dagli 11 metri

Passa il Catania dopo una serata infinita, conclusa ai rigori con il tiro decisivo di Di Gennaro, dopo la parata di Bethers su Spina. I rossazzurri vanno avanti in Coppa Italia di C dopo aver dato il massimo possibile in questa fase. A una settimana dal campionato è una buona impressione e una grande iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Il 7-6, compresi i gol dei tempi regolamentari premiano la squadra di uno Toscano applaudito anche alla fine del match.

Primo tempo così così

Primo tempo senza acuti. Il Crotone fa circolare palla sicuro di sé, arrivando fino al limite dell’area e trovando la resistenza di un Catania che per un tempo si disimpegna al meglio nella fase di non possesso tentando di ripartire.

Lo fa un paio di volte, una con il capitano Castellini, riaccolto dal pubblico con applausi. Zero tiri in porta, se non un tentativo di Gomez, oggetto del desiderio dei rossazzurri, che è più un passaggio a Bethers che un tentativo vero e proprio.

Ripresa sull’ottovolante

Nella ripresa, però, i calabresi passano proprio con Gomez. Sturaro perde palla in mediana e il centravanti ospite scappa verso la porta battendo Bethers con una certa facilità.

Il Catania non si scioglie: reagisce. Il pari arriva grazie a un’azione sviluppata da destra con il cross di Bouah. Colpisce di testa Carpani, Sala respinge e sulla traiettoria ecco Luperini pronto a ribadire in rete. Il match resta aperto. Vitale su punizione dal limite (disimpegno errato di Bethers, protetto dai compagni con un fallo tattico) spedisce oltre la traversa.

I supplementari

Si va ai supplementari, ma nel primo tempo non ci sono azioni degne di nota se non un diagonale di Di Tacchio di poco a lato. Poi esce Carpani ed entra il baby Forti, classe 2006, catanese doc. Nel secondo tempo il palo di Rojas e la traversa di Kolaj che fanno tremare Bethers. Tenta ancora Luperini su assist dei giovane Forti. Sala devia con abilità.

La sequenza dei rigori

Cargnelutti (Cr) gol,

Castellini (Ct) gol,

Di Stefano (Cr) gol,

Luperini (Ct) gol,

Rojas (Cr) gol,

Anastasio (Ct) gol,

Gomez (Cr) gol,

Di Tacchio (Ct) gol,

Kolaj (Cr) gol,

Quaini (Ct) gol,

Spina (Cr) parato,

Di Gennaro (Ct) gol.

Il tabellino

Catania (3-4-1-2): Bethers 6,5; Ierardi 6, Di Gennaro 6, Castellini 6; Bouah 6,5, Sturaro 5 (dal 15′ s.t. Verna 6), Di Tacchio 6, Anastasio 6 (dal 30′ s.t. Quaini s.v.); Luperini 6,5, Carpani 6,5 (dall’11 pts Forti s.v.); Popovic 6 (dal 12′ s.t.s D’Emilio s.v.)A disp. D’Agata, Allegra, Ciniero. All. Toscano 6,5.

Crotone (4-2-3-1): Sala 6; Rispoli 6, Cargnelutti 6,5, Di Pasquale 6 (dal 1′ s.t. D’Aprile 6), Giron 6; Di Stefano 6,5, Schirò 6,5 (dal 15′ s.t. Gallo 6); Oviszach 6,5 (dall’11 pts Spina s.v.), Tumminello 6 (dal 30′ s.t. Rojas s.v.), Vitale 6 (dall’11 pts Kolaj s.v.); Gomez 6. A disp. D’Alterio, Martino, Guerini, Groppelli, Stronati, Cantisani, Aprea, Kostadinov, Chiarella. All. Longo 6.

Arbitro: Iannello di Messina 6.

Reti: Gomez al 2′ s.t. Luperini al 23′ s.t.