Il Catania, le fidejussioni e la Coppa Italia senza i nuovi acquisti: cosa sta accadendo

Domani l'esordio a Chiavari contro la Carrarese. Faggiano e Toscano hanno smentito qualunque ipotesi di dimissioni

Le anticipazioni del nostro giornale in edicola stamane erano esatte dunque: il Catania giocherà domani la prima gara ufficiale, in Coppa Italia Vip, senza i nuovi acquisti. A Chiavari contro la Carrarese, dunque, i rossazzurri potranno schierare solo i vecchi tesserati perchè non è stata integrata la fidejussione sui nuovi giocatori.

A Catania, da quel che rimbalza sui social, sta accadendo il finimondo. Ci sono testate che fanno propria la notizia senza citare la fonte (ma questo è ormai un malcostume di fronte al quale ci viene da sorridere una volta di più) altri che correttamente l’hanno citata.

C’è chi ha parlato di dimissioni del ds Faggiano e del tecnico Toscano. Vi assicuriamo che abbiamo sentito personalmente direttore e allenatore e non è stata mai presa in considerazione una soluzione del genere. Certo, inutile nasconderlo, non è stato un ritiro agevole e senza intoppi.

Toscano ha dovuto allenare anche 35 calciatori e senza tanti attaccanti. Faggiano sta cercando di cedere il più possibile, ma sono rimasti alla base una ventina di giocatori che non interessano ma che oggi, probabilmente, saranno utilizzati per far quadrare i conti e per non andare incontro a figuracce ulteriori. Ecco perchè sono stati convocati, in gran fretta, otto giocatori della Primavera che sono arrivati ad Assisi l’ultimo giorno di ritiro, ovvero ieri, e oggi potrebbero andare tutti in panchina.

In serata il Catania ha annunciato un comunicato per spiegare e ribadire alcuni aspetti.

I convocati per la Coppa

In vista della gara con la Carrarese, in programma domani alle 18.00 al “Comunale” di Chiavari e valevole per il turno eliminatorio della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, mister Toscano potrà contare su ventidue calciatori: quindici della prima squadra, sette dell’under 19 rossazzurra.Non saranno disponibili per questa gara gli atleti ingaggiati durante la sessione di mercato in corso, non essendo ancora completate le procedure di tesseramento con riferimento alle garanzie da produrre entro il 9 agosto.

Di seguito, i calciatori a disposizione (numerazione riferita esclusivamente alla Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025):1 Bethers2 Monaco3 Curado4 Forti5 Rapisarda6 D’Emilio7 Allegra8 Sturaro9 Ursino10 Coriolano11 Nania13 Bouah14 Popovic15 Zammarini16 Quaini17 Pelleriti19 Peralta20 Chiricó22 Furlan24 Zanellato25 De Luca27 Castellini