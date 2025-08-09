Il Catania mette benzina a centrocampo: preso Salvatore Aloi

serie C

Il 29enne arriva dalla Ternana: tra i professionisti 296 partite e 18 gol

Salvatore Aloi, arrivato ieri in città, ha firmato un biennale con il Catania. Il mediano specialista in campionati d’alta classifica, è stato prelevato dalla Ternana. L’incontro serale con i dirigenti era solo una formalità per arrivare all’ufficializzazione int tempo per aggiungere il ragazzo di Melito Porto Salvo nella lista dei calciatori che domani sfileranno allo stadio Massimino per la presentazione del gruppo, dei dirigenti e degli staff che lavorano accanto alla prima squadra.

Sarà una domenica di festa, anche senza il pienone di pubblico. Alle 19,30 al Massimino saranno chiamati uno per uno i giocatori, i tecnici, i componenti lo staff medico, fino ai dirigenti con ingresso all’americana. Non ci sarà il presidente Pelligra che è stato bloccato da impegni di lavoro in Australia, ma il ds Pastore con l’avallo della società (Grella, Zarbano, Bresciano) ha quasi completato l’organico. Mancano due o tre innesti: il trequartista D’Ausilio dovrebbe arrivare dall’Avellino, a fine mercato il Catania spera di annunciare anche i centravanti Caturano (oggi al Potenza) e Leonardi (Samp) che hanno legami con la città. Il primo ha la compagna originaria proprio di Catania, l’altro è nato nel quartiere San Cristoforo.

Aloi ha 29 anni, è nato a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è cresciuto nel vivaio della Reggina prima di muovere i primi passi tra i professionisti in Sicilia. Nel 2014/2015 ha esordito in Serie B con la maglia del Trapani, mentre nella stagione successiva ha vestito quella dell’Akragas in Serie C. Dopo una parentesi con la Lupa Roma, il centrocampista ha vissuto un periodo importante, giocando tre campagne consecutive nel Trapani, con la ciliegina sulla torta della promozione in Serie B nel 2018/19. In totale, il neo-acquisto rossazzurro vanta 296 presenze ufficiali e 18 reti in competizioni professionistiche.