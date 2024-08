Il Catania non rischia (ma non punge) e strappa un pari al Sorrento

serie C

La squadra di Toscano con la rosa ridotta all'osso parte discretamente. Ora occhio alle scadenze

Un pareggio senza rischi, ma anche senza pungere. Con un organico ridottissimo, il Catania comincia con un punto il cammino in una stagione, quella di Serie C appena cominciata, che si preannuncia difficile e che vivrà il momento più delicato alla fine del mercato, dunque al termine di agosto, e poi il 9 settembre quando la società dovrà presentare tutte le garanzie fideiussorie a integrare le somme già pagate.

A Potenza contro il Sorrento, il tecnico Toscano ha portato 13 over e sei ragazzi delle giovanili. Il 3-4-2-1 è stato un puzzle completato con qualche adattamento (Sturaro dietro la punta Popovic) e con tanto impegno da parte della squadra che ha finito stremata il duello con i campani che, ovviamente, erano più completi in tutti i reparti.

Il primo tempo scorre via con il Catania che nella fase di non possesso riesce a limitare l’azione avversaria, quando pressa e accelera sulla trequarti crea occasioni, anche importanti come il colpo di testa di Di Tacchio su cross di Ierardi, con palla alzata sopra la traversa dal portiere avversario.

Nella ripresa iniziale pressione del Catania, il Sorrento cerca il gol con un piazzato di De Francesco (pallone alto) e alla fine quasi del secondo tempo con il colpo di testa di Musso che impegna Bethers alla deviazione in angolo. Un sussulto da parte degli ospiti che nella ripresa sono stati più reattivi. Ma il Catania tutto sofferenza e lotta non è dispiaciuto. Quando arriveranno le punte il tecnico Toscano potrà sfruttare meglio le qualità di chi oggi era in campo e non s’è tirato indietro.

Sorrento Catania 0-0

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo 6; Todisco 6, Blondett 6, Fusco 6, Panico 6 (dal 35’ s.t. Carotenuto s.v.); Cuccurullo 6, De Francesco 6, Colangiulli 6 (dal 20’ s.t. Cangianiello 6); Guadagni 6 (dal 35’ s.t. Scata s.v.), Musso 6,5, Bolsius 6,5. A disp. Albertazzi, Harrasser, Cadili, Riccardi, Di Somma, Esposito, Lops, Palella, Russo, Vitiello. All. Barilari 6.

Catania (3-4-2-1): Bethers 6,5; Ierardi 6,5, Di Gennaro 6,5, Quaini 6,5; Castellini 6, Verna 6 (dal 30’ s.t. Forti s.v.), Di Tacchio 6,5, Anastasio 6; Sturaro 6 (dal 36’ s.t. D’Emilio s.v.), Luperini 6; Popovic 5 (dal 1’ s.t. De Luca 5,5). A disp. Butano, D’Agata, Celli, Ciniero, Allegra. All. Toscano 7.

Arbitro: De Angeli di Milano 6,5 (Colavito, Masciale).