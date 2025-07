Il Catania piazza un colpo a sorpresa: firma il difensore austriaco Martic

Manuel Martic, difensore centrale e all’occorrenza anche centrocampista, arriverà oggi a Norcia per mettersi a disposizione del tecnico Mimmo Toscano. Il Catania, con il lavoro in regia del direttore sportivo Pastore e la regia del vice presidente Grella, entro la serata dovrebbe annunciare un bel colpo per il campionato di Serie C. Martic, classe 1995, svincolatosi dal Lecco firmerà con i rossazzurri per una stagione portando in dote un’esperienza internazionale di non poco conto.

Il calciatore austriaco ha infatti disputato con l’Helsinki una partita di qualificazione per la Champions, nel 2022, segnando il gol dell’1-0 contro il Rigas al termine di un’azione personale. In precedenza, nel 2018, con il Rapid Vienna aveva accumulato 4 presenze in Europa League contro Spartak due volte, Villareal, e Glasgow (tre vittorie e un pareggio). Martic ha girovagato per il mondo. Steyr, Polten, Rapid Vienna, Zepresic (Croazia), Hjk (Finlandia), fino ad approdare in Italia: Legnago per una stagione e mezza, più l’ultima mezza stagione nel Lecco. Che avrebbe voluto rinnovare il contratto per due stagioni. Ma si è inserito il Catania e Martic non ha avuto dubbi. Oggi è prevista la firma.

Al Catania il giocatore è piaciuto perché funzionale al gioco che in ritiro sta sviluppando il tecnico Toscano. Duttile, forte fisicamente, piedi buoni, Martic potrebbe prendere il posto di Tommaso Silvestri che sta disputando un ottimo ritiro tanto da attirare l’attenzione di Gubbio, Perugia e di un paio di club del girone A della Serie C. Con una lista bloccata, il Catania ha deciso di muoversi in questo senso. E a centrocampo? Servono almeno due rinforzi e lo stesso ds Pastore sta lavorando per avvicinarsi all’accordo con Andrea Vallocchia, 28enne della Ternana. Le parti sono molto vicine, nelle prossime ore potrebbe emergere qualche novità in positivo. Salvatore Aloi, sempre tesserato con la Ternana, resta un obbiettivo del Catania ma la società sta cercando di dialogare con il club umbro che sta cambiando proprietà.Il club sta anche pensando a vendere gli esuberi. L’addio a Tello è vicino perché il centrocampista, tornato dalla Salernitana, dovrebbe rientrare nel suo Paese, in Colombia. Altro contratto pesante è quello di Peralta, trequartista che da giorni è nel mirino del Foggia, anche se nella trattativa si è inserito il Crotone per tesserarlo.

Sembra raffreddarsi l’ipotesi di uno scambio Jimenez-D’Ausilio con l’Avellino. Il Catania vorrebbe tenere il talentino che ha già in casa, l’Avellino vorrebbe cedere D’Ausilio ma a quel punto – se dovesse restare Kaleb alla base – Toscano si ritroverebbe troppi trequartisti. Attenzione al mercato delle punte, destinato a decollare alla fine di agosto. Il Catania deve, intanto, cedere Marsura, Bocic e Montalto, poi si guarderà attorno per aggiungere un giocatore che sia funzionale al gioco e al 3-4-2-1 di Toscano.Ieri l’allenatore ha provato su campo ridotto due squadre con lo stesso modulo. Da una parte hanno agito Bethers; Silvestri, Pieraccini, Celli; Casasola, Di Tacchio, Luperini, Bocic; Cicerelli, D’Andrea; Forte. Dall’altra parte: Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, Jimenez, Chiarella, Donnarumma; Stoppa, Lunetta; Rolfini.Oggi salta l’amichevole con il Trodica e anche la presentazione in piazza per l’incidente che ha coinvolto alcuni tifosi che stavano per arrivare a Norcia. La squadra si allenerà nel pomeriggio a porte chiuse.