Il Catania prepara le tre gare della verità per pensare in grande

Calcio

La sfida di Giugliano è una trappola. Toscano ha già in testa le soluzioni per ricavare il massimo

Quaini ago della bilancia per superare l’emergenza a centrocampo? Il tecnico Toscano ha già in mente la formazione del Catania da mettere in campo a Giugliano e il ragazzo che Tabbiani portò con sé dal Fiorenzuola potrebbe risolvere quanto meno in mediana le carenze numeriche che in questa fase della stagione attanagliano l’organico.

AL CENTRO DEL PROGETTO. Uno dei quattro confermati dalla stagione passata, Quaini si è guadagnato sul campo i gradi di stakanovista. Lo hanno utilizzato tutti, ma proprio tutti gli allenatori, sfatando l’idea malsana che fosse il cocco dello stesso Tabbiani. Crescendo gradualmente fino a diventare inamovibile, il jolly rossazzurro potrebbe agire in mediana al fianco di Sturaro, così come l’allenatore aveva ordinato nella seconda parte del math contro il Picerno. Alternative? Tante perchè la duttilità del gruppo permette altre mosse. Verna, che ha ritrovato la continuità di lavoro in gruppo, e Jimenez (guarito dalla gastroenterite acuta) sono centrocampisti di ruolo e possono ambire a disputare almeno un tempo, considerato che recuperano da momenti più o meno problematici. Luperini e Carpani sono altre soluzioni che possono essere messe in conto.

ALTERNANZA IN AVANTI. Al centro dell’attacco potrebbe cominciare Inglese, ma il recupero di Montalto, la soluzione – che non è affatto dispiaciuta – di Lunetta falso 9 solleticano le idee tattiche dell’allenatore. Insomma oggi, giorno della conferenza stampa del tecnico (ore 12,45), ne sapremo meno di adesso perchè Toscano non vuole dare vantaggi agli avversari. Il momento delle convocazione svelerà se ci saranno rinunce dell’ultimo istante, ma il gruppo ha mostrato solidità anche quando ha dovuto rinunciare fino a cinque giocatori. Inglese subito, poi staffetta con Montalto? Questa è una delle soluzioni provate in settimana. Non l’unica, ovviamente.

IL TRITTICO INDICATIVO. Tre gare in otto giorni daranno un’indicazione importante per le ambizioni (e la classifica) del Catania. Domani il Giugliano in trasferta, mercoledì sera il Cerignola (20,45) e domenica sera (20,45) il Monopoli sempre al Massimino potrebbero già tracciare un solco e stabilire se le potenzialità mostrate dall’organico etneo sono tali da sostenere un percorso regolare verso l’alta classifica. Ci sono scontri diretti, o presunti tali, trappole già individuate, come quella di domenica perchè non sarà una sfida semplice da gestire.

LE GARE DEI ROSSAZZURRI. Sono state fissate date e orari delle partite di campionato che il Catania sosterrà dal mese di ottobre fino al 5 gennaio, ovvero dall’ottava alla ventunesima giornata. Eccole nel dettaglio.