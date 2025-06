Il Catania riparte da Norcia per dare l’assalto alla serie B: ecco le date del ritiro

serie C

Scelta la location, ora il patron Ross Pelligra rimodulerà il club

Il Catania tornerà in Umbria per il ritiro estivo. Dopo l’esperienza vissuta ad Assisi (la città in cui è tornato a far calcio l’ex presidente rossazzurro Riccardo Gaucci) la società ha scelto Norcia ufficializzando la notizia nel tardo pomeriggio. Primo giorno di lavoro previsto il 14 luglio, l’ultimo il 3 agosto.

Lo stadio utilizzato sarà il “Filippo Micheli”. In queste ore l’arrivo in Sicilia del presidente Ross Pelligra in casa Catania Fc si stanno vagliando i diversi aspetti della vita societaria da incrementare, rilanciare, migliorare. Nella scaletta delle novità la rimodulazione dello staff dirigenziale: sarà ufficializzato il dg Zarbano, ormai al lavoro da due mesi, ma anche l’incarico al ds Ivano Pastore dopo l’ormai nota separazione da Daniele Faggiano.

