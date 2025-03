Il Catania ritrova i mediani: ritornano Sturaro e Di Tacchio

Campionato

A centrocampo rimane ai box soltanto Guglielmotti. Per il rush finale il tecnico Toscano potrà finalmente contare quasi sull’intera rosa

A parte Guglielmotti, che ha saltato le ultime tre gare e dovrà curarsi per almeno un altro mese, il Catania in mediana ha recuperato tutti. Non era mai accaduto dell’inizio della stagione, ma nella fase cruciale del campionato adesso il tecnico Mimmo Toscano potrà finalmente scegliere e non adattare. Una notizia che induce all’ottimismo in vista dello scontro play off di domenica contro il Crotone al Massimino.Certo, in attacco mancherà ancora Inglese (un altro mese pure per lui, forse qualcosa in meno) e ai box c’è il portiere Bethers sostituito in modo più che mai positivo da Dini. Ma la mediana è stata per mesi un settore disperato. A turno sono transitati tutti dall’infermeria. Negli ultimi giorni, invece, hanno rimesso piede in gruppo Lunetta e Di Tacchio e sta recuperando anche l’esterno Celli.

STURARO PARTE QUARTA. C’è anche Sturaro, ricollocato in panca domenica scorsa a Messina. L’ex Juve si è dovuto fermare in tre occasioni dopo un buon avvio durato appena sei turni. Il malanno al legamento collaterale datato 25 settembre (21’ del confronto col Cerignola) ha imposto uno stop di nove giornate. Rientrato part time il 30 novembre contro la Cavese (18 minuti), schierato contro il Potenza (65 minuti) e col Sorrento sempre in casa (40 minuti), Sturaro ha accusato un altro stop stavolta per un infortunio al bicipite femorale. Tre partite saltate e poi il rientro datato 28 gennaio contro il Giugliano: subentrato a De Rose al minuto 72, la sua carica è durata 8 minuti appena e Toscano ha dovuto toglierlo dalla scena per inserire Ierardi: infortunio muscolare. Domenica a Messina Sturaro non è entrato, ma si sta allenando da giorni a pieno ritmo, fiducioso di tornare per la quarta volta in mischia e stavolta per restarci fino a fine stagione. Si spera così.

DI TACCHIO UOMO BASE. Il terzo tentativo di rientro – duranto pochi minuti a Messina, due più i 5’ di recupero – ha dato certezze a Francesco Di Tacchio, uno degli uomini su cui il ds Faggiano aveva costruito una base competitiva in estate prima dello stop per assenza di linea tra Assisi e l’Australia in fase di mercato. Di Tacchio, lusso per la categoria, aveva cominciato a mille contro Sorrento e Benevento. Alla terza di campionato, dopo 38’, aveva chiesto il cambio. Il Catania stava costruendo un successo importante, poi ottenuto, contro la Juve Ng a Biella. Quello stop è durato mesi, da metà settembre a fine anno 2024: 15 gare saltate per una lacerazione tendinea che ha richiesto pure un intervento chirurgico e la rieducazione successiva. Di Tacchio è rientrato il 5 gennaio a Benevento (18 minuti): poi panca contro la Juve Ng in casa, quattro delle successive cinque gare da titolare fino al colpo al costato subìto in allenamento alla vigilia di Altamura-Catania del 23 febbraio. Così il 34enne di Trani ha dovuto “marinare” i confronti con Altamura, Foggia e Latina. Rientrato nel finale di sfida al Franco Scoglio, Di Tacchio si candida per un posto al sole sull’erba del Massimino per il match con il Crotone di domenica a pranzo (12,30 l’avvio).