Il Catania ritrova il successo dopo un mese: battuto il Trapani per 2-1

Calcio

Castellini spezza l'equilibrio alla fine del primo tempo e poi decide il solito Inglese dopo il momentaneo pari di Celiento

Cinque gare senza vincere, al sesto tentativo il Catania ha cancellato ogni cattivo pensiero. Il 2-1 al Trapani può diventare l’avvio di una scalata verso le posizioni di vertice a patto che la squadra di Toscano, privo di sei elementi dell’organico, continui a lottare come ha fatto contro i granata.

Il vantaggio è arrivato pochi istanti prima del riposo con una deviazione di Castellini su cross di Verna al termine di 45’ di assoluto dominio senza che la squadra di Toscano riuscisse a capitalizzare. Ci avevano provato subito Stoppa, ma è stato bravo Seculin a deviare in angolo. Poi il colpo di testa di Gega (alto), l’azione in solitaria di Stoppa che ha costretto il portiere a deviare all’ultimo istante, sugli sviluppi Sabatino si è tuffato sui piedi di Inglese pronto a ribadire in porta. Insomma sembrava una partita stregata che poi Castellini ha sbloccato facendo sobbalzare l’intero stadio.

Nella ripresa il Trapani inserisce Fall e Ciotti per velocizzare l’azione dalla trequarti in su riuscendo a pareggiare con Celiento abile a raccogliere un rimpallo colpendo al volo con successo. Lo stesso Celiento entra, suo malgrado, nell’azione del 2-1 facendosi prendere in controtempo da Verna e da Stoppa soprattutto che in verticale hanno lanciato Inglese, freddo a battere il portiere in uscita.

E i rossazzurri hanno resistito nel finale festeggiando alla fine con il pubblico. Fine di un incubo.

CATANIA-TRAPANI 2-1

MARCATORI Castellini © al 44’ p.t.; Celiento (T) al 5’, Inglese © al 12’ s.t.

CATANIA (3-4-1-2) Bethers 7; Castellini 6,5, Di Gennaro 6,5, Gega 6,5 (dal 17’ s.t. Guglielmotti 6); Raimo 6, Verna 6, Jimenez 6,5 (dal 35’ s.t. Quaini s.v.), Anastasio 6,5; Stoppa 7 (dal 23’ s.t. Carpani 6); Inglese 7, Montalto 5,5 (dal 17’ s.t. D’Andrea 6).

(Adamonis, Allegra, Forti). All. Toscano 7.

TRAPANI (3-4-1-2) Seculin 7; Celiento 6,5, Silvestri 6,5, Sabatino 5,5 (dal 32’ s.t. Crimi s.v.); Spini 6 (dal 1’ s.t. Ciotti 6), Karic 6, Carriero 6, Benedetti 6 (dal 21’ s.t. Martina 6); Bifulco 6 (dal 21’ s.t. Kanoute 6,5); Udoh 5,5 (dal 1’ s.t. Fall 6,5), Lescano 5,5.

(Ujkaj, Ciotti, Gelli, Malomo, Carraro, Marino). All. Aronica 6.

ARBITRO Ancora di Roma 6,5

NOTE paganti 3.335, abbonati 12.873, incasso n.c.

Ammoniti Udoh, Sabatino, Lescano. Celiento.