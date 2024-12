Il Catania si lecca le ferite e pensa al mercato: chi arriva e chi se ne va

serie C

Intanto domenica pomeriggio c'è il Sorrento. Farroni subito in campo?

Nei giorni in cui infuria la polemica sui risultati che il Catania avrebbe dovuto conquistare per trovarsi a ridosso delle prime, cadendo invece anche con il Potenza in casa, nelle ore in cui ci si affanna a fare i conti sui gol segnati al Massimino (pochi, sette appena contro i venti messi a segno in trasferta) su chi Toscano potrà recuperare e su quello che sarà la strategia del mercato per aggiustare la squadra laddove non s’è riusciti a fare tra metà luglio e metà agosto, c’è anche un percorso di allenamenti da portare avanti per preparare la gara contro il Sorrento.

Le assenze

Il tecnico Toscano, senza Bethers e Di Gennaro, operati ieri a Roma nella clinica di Villa Stuart (tutto riuscito alla perfezione), senza Di Tacchio che però s’avvicina a un recupero totale (difficile che possa rientrare il 5 gennaio contro il Benevento, ma non si sa mai) sta cercando di rivitalizzare Roberto Inglese per collocarlo in campo dal primo minuto e “pungere” i campani per chiudere l’anno solare con una vittoria. Da monitorare le condizioni di Guglielmotti, senza considerare Celli che non ha (quasi) mai giocato dopo il reintegro: 45 minuti contro il Cerignola il 25 settembre scorso. Sembra una vita fa…Oggi parlare di calcio giocato è difficile perchè il pubblico aspetta il ritorno del presidente Pelligra in città e vorrebbe ascoltare le sue parole e soprattutto si attende che con i fatti riesca a rimettere in carreggiata sul pieno economico il percorso della società. Mercato, logo, centro sportivo sono i tre argomenti da sviluppare. Soprattutto quelli, poi c’è anche la possibilità (e l’esigenza) di avere un direttore generale che possa organizzare al meglio l’attività interna.Ecco sono questi gli argomenti di cui si discute in città e tra chi segue il Catania anche da lontano e soffre per i risultati che non arrivano in maniera continua.

Il mercato dove porta?

Sul mercato i dirigenti sono stati chiari: prima bisogna cedere. Silvestri-Trapani è un discorso possibile, così come la partenza di Luperini che potrebbe andare alla Ternana. Su Chiricò ci sono più discorsi, il primo potrebbe essere quello di una risoluzione, anche se il giocatore a quanto pare avrebbe chiesto una buonuscita a cifre elevate. In uscita ci sono altri giocatori, al di là dei fuori lista (Monaco, Silvestri, Chiricò, Zanellato, Rapisarda) ovvero Celli, Adamonis, Popovic, Montalto, forse anche D’Andrea.Sui nomi in entrata i procuratori si stanno “spettinando” pensando di piazzare i propri assistiti in rossazzurro. Ma la lista che il ds Faggiano ha in testa prescinde dalle proposte di chi sponsorizza i propri assistiti. Certo è che il Catania dovrà dotarsi di un altro portiere, in attesa che rientri Bethers, due due attaccanti, di almeno un difensore e di un esterno. A centrocampo, tornando Di Tacchio, non dovrebbero essere portate a termine operazioni.

Tutte queste ipotesi sono legate alle cessioni e alla disponibilità economica che il presidente darà ai suoi uomini di stanza a Catania. Diventa prematuro parlarne, ma Faggiano ha preparato il terreno per entrare nel difficile mondo delle trattative di gennaio. Per ora le idee emerse nelle ultime ore, come quella del difensore Emmauele Matino del Bari, sembrano cadere nel vuoto. Matino, tanto per essere chiari, non ha mai giocato in questa stagione ed è fermo per un infortunio muscolare. Servono giocatori pronti altrimenti sarebbe davvero dannoso aggiungere nomi tanto per. L’esperienza della stagione passata deve avere insegnato qualcosa, si spera.

Il nuovo portiere