Il Catania sta recuperando i pezzi: il riscatto passa dall’esame di Latina

serie C

Fuori uso Guglielmotti, Inglese, Di Tacchio, Delmonte ma tornano Ierardi (che ha scontato la squalifica), Montalto, Celli e De Paoli

Sezione rossazzurra combattenti, reduci e rientranti. Al bollettino medico si guarda sempre con enorme preoccupazione. Una volta l’imprevisto in rifinitura, una volta il virus intestinale. Poi la squalifica. Insomma il Catania non riesce mai a ricomporre tutti i pezzi del puzzle. Ne mancano sempre tanti.

Trasferta a Latina abbordabile

Sabato (ore 15) la squadra di Toscano giocherà a Latina la prima di tre gare abbordabili. Da stabilire, in verità, se il confronto con la Turris del 12 marzo si disputerà o meno per la posizione tutt’altro che solida del club corallino che intanto non giocherà la sfida con il Taranto di sabato per la decisione del Giudice della Lega Pro. Latina, Turris e Messina sono avversarie teoricamente alla portata di una squadra che, però, dovrà fare i conti con le assenze.

L’ottimismo di Di Gennaro

A portare una ventata di ottimismo era stato il difensore Di Gennaro, rientrato dopo aver saltato dieci gare proprio contro il Foggia. E in sala interviste, a proposito delle assenze aveva dichiarato: «Gli infortuni che hanno colpito il Catania sono tutti differenti, c’è sempre una situazione diversa. Un pò di sfortuna bisogna considerarla, poi magari ci sono anche dinamiche da approfondire in altre sedi perchè se succedono c’è una responsabilità da parte di tutti. Noi, comunque, nello spogliatoio non guardiamo agli infortuni tirando dritto per ottenere il miglior piazzamento possibile in zona playoff».Insomma, non ci sono state ricadute ma infortuni singoli. Oggi restano ancora fuori uso Guglielmotti, Inglese, Delmonte e Di Tacchio. I tempi di recupero sono da monitorare giorno dopo giorno. Poi mancherà Stoppa che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica ed era previsto.

Chi può rientrare