Il Catania torna all’antico: ritiro ad Assisi (e c’è lo zampino di Gaucci)

serie C

Accordo con il patron Pelligra: si parte a metà luglio e si torna alla vigilia di ferragosto

Stamane sull’edizione del nostro giornale, in edicola, viene riportata l’indiscrezione secondo cui il Catania avrebbe già scelto la data del ritiro estivo. Si torna all’antico, come ai tempi della Serie A: Assisi ospiterà i giocatori di Pelligra da metà luglio alle soglie del Ferragosto. Tra i fautori dell’accordo il presidente dell’Assisi neopromosso in Prima Categoria, ovvero Riccardo Gaucci che ha deciso di tornare nel mondo del calcio ripartendo dal basso ma da una città universalmente conosciuta.

Riccardo Gaucci ha messo a disposizione del Catania le proprie strutture e garantirà un apporto logistico non indifferente. Nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato in modo ufficiale ogni dettaglio.