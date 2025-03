Il Catania vince di forza il derby di Trapani: 3 gol con vista sui piani alti dei play off

Sport

I gol spettacolari di Anastasio e Lunetta con il sigillo finale di Frisenna decidono la gara del Provinciale, granata contestati. Antonini silura Torrente

Ottavo risultato utile, ma soprattutto vittoria nel derby di Trapani che proietta il Catania ai play off con la possibilità di lottare per quarto e quinto posto. Per i granata, sesta sconfitta di fila, è la fine del sogno spareggi. E in serata il patron Antonini potrebbe allontanare il quarto allenatore della sua gestione, quel Vincenzo Torrente che alla vigilia era stato invitato (invano) a dimettersi.

A decidere il confronto del Provinciale i gol di Anastasio (bellissimo), Lunetta, altrettanto spettacolare e Frisenna nel finale. I rossazzurri avrebbero potuto anche dilagare ma Montalto, entrato nella ripresa, ha fallito due occasioni

Il Trapani esercita una pressione continua cercando superiorità in mediana. Torrente trasforma l’iniziale 4-2-3-1 in 3-5-1-1 coprendo in ampiezza il campo. Kragl comincia con estrema personalità spostandosi da destra verso il centro, incrociando però la fisicità di Di Tacchio. Il Catania sceglie Lunetta falso 9 e Stoppa a sostegno. La novità è Celli sulla fascia sinistra nel settore centrale. I padroni di casa cercano il vantaggio con Toscano, abilissime a scagliare una sassata al volo, ma Diniè attento e piazzato: respinta provvidenziale. Ancora Toscano al 36′ tenta dalla sinistra: conclusione a lato.

Nel momento di maggiore pressione arriva il vantaggio rossazzurro: angolo di Jimenez, Stoppa serve rasoterra l’accorrente Anastasio che da fuori area scaglia una conclusione potente tra palo e portiere. Gol da copertina, il terzo stagionale per il laterale di centrocampo.

Nella ripresa il bis di Lunetta su assist perfetto di Di Tacchio. Traiettoria centrale con lo stesso Lunetta che supera il portiere con un sombrero. Il Catania sfiora il 3-0 sul cross di Jimenez ma Montalto a porta vuota non riesce a spingere in rete. Ancora Montalto, a 13′ dalla fine, su ripartenza s’impappina nel controllo, a rimorchio Frisenna tenta il colpo sudamericano (arabona) con palla fuori misura.

Il tris prima della fine lo realizza Frisenna, imbeccato splendidamente da sinistra dall’assist rasoterra di De Paoli con la difesa avversaria incerta e tagliata fuori dalla traiettoria. Per il catanese primo gol in campionato tra i cori di contestazione dei tifosi del Trapani. E domenica arriva l’Avellino a Catania. Il duello riprende quota in modo inequivocabile.

Nubi nere e dense in casa Trapani. Il presidente Antonini ha chiesto scusa al pubblico per l’ennesima sconfitta annunciando l’imminente esonero del tecnico Torrente e il ritorno sulla panchina granata di Aronica.

Il tabellino

Trapani Catania 0-3

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj 5; Zappella 5 (dal 1’ s.t. Daka 5), Celiento 6, Mulè 5, Malomo 5 (dal 34’ s.t. Sabatino s.v.); Toscano 6,5 (dal 15’ s.t. Ruggiero 5,5), Carraro 5,5; Kragl 7 (dal 21’ s.t. Ongaro 5,5), Ciuferri 5,5, Piovanello 5 (dal 21’ s.t. Ciotti 5); Anatriello 5. A disp. Barosi, Salamone, Hraiech, Segberg, Stensrud, Verna, Sciortino, De Caro, Silvestri. All. Torrente 5.

Catania (3-4-2-1): Dini 6,5; Ierardi 6,5, Del Fabro 6,5, Celli 6 (dal 17’ s.t. Allegretto 6); Raimo 7, Quaini 6 (dal 1’ s.t. De Rose 6), Di Tacchio 7, Anastasio 7; Jimenez 6,5 (dal 25’ s.t. Frisenna 6,5), Stoppa 6 (dal 1’ s.t. Montalto 5); Lunetta 7 (dal 35’ s.t. De Paoli 6,5). A disp. Farroni, Butano, Rizzotti, Gega, Forti, Sturaro. All. Napoli 7 (Toscano squalificato).

Arbitro: De Angeli 6,5 (Milano)

Reti: Anastasio al 39’ p.t., Lunetta al 3’, Frisenna al 42’ s.t.