Il Catania vuole sfruttare l’effetto Massimino: atteso alla prova della rivelazione Potenza

Calcio

Fuori uso Di Gennaro (frattura) e Bethers (infortunato alla caviglia), torna Adamonis

Più che bruciare energie preziose sul dibattito che riguarda il portiere, ci si deve concentrare – come giustamente affermato dal tecnico Toscano – sulla partita che tutto il gruppo sarà capace di offrire. Certo l’assenza di Bethers (distorsione alla caviglia, questo ragazzo è proprio sfortunato) peserà, ma il rientrante Adamonis che ha smaltito a sua volta un malanno potrà riscattarsi agli occhi del pubblico del Massimino. Pesarà anche l’assenza di Di Gennaro che ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Un viaggio a Lourdes sarebbe ben accetto visti i traumi che questi giocatori continuano a subire. Catania-Potenza chiude oggi pomeriggio (via alle 17,30) un girone d’andata che il Catania avrebbe dovuto e potuto concludere con una classifica più ricca di punti e dunque di sorrisi.

Andare a rivangare, adesso che siamo alla vigilia, le occasioni gettate al vento contro Messina, Cavese, Latina è inutile. Così come sarebbe ingeneroso, a poche ore da una gara, accennare al mercato con tanto di nomi che i furbissimi procuratori privi di scrupoli accostano già al club rossazzurro. Corazza l’Ascoli, almeno fino a oggi, non lo vuole mollare, tanto per fare un esempio.Si gioca e il Catania ha due occasioni di fila per sfruttare l’effetto (e l’affetto) Massimino per dare continuità ai risultati. Due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro sfide disputate sono un bottino che non è da buttare, ma ci sarebbe stata l’occasione di conquistare ben più degli otto punti aggiunti alla classifica. In ogni caso la sfida di stasera diventa delicatissima perchè il Potenza che ha gli stessi 29 punti del Catania (che ne conta 28 per la penalizzazione) ma soprattutto gioca con una spensieratezza unica. Nelle ultime 12 gare ha perso una sola volta, il 23 novembre in casa col Monopoli. Dalla settima alla diciottesima giornata ha inanellato una serie di risultati più che mai esaltanti visti i programmi di avvio stagione. Caturano in 14 gare è andato a segno 10 volte e le sue caratteristiche sono esaltate dal 4-3-3 disegnato quasi appositamente per lui.

La prevendita per la sfida di oggi continuerà anche in mattinata. Ieri erano stati acquistati 1.704 tagliandi al dettaglio. Si va verso le 15 mila presenze in un sabato di spese natalizie e con la gara che comincerà alle 17,30. Orario scomodo per chi lavora. Qualcuno sta approfittando dell’offerta lanciata dal club che prevede un accesso a prezzi scontati per le prossime tre gare interne, compresa quella di oggi. Le altre saranno contro il Sorrento alla prima di ritorno domenica 22 e contro la Juve Ng il 12 gennaio, l’anno venturo. Sperando, il 5 gennaio, di arrivare al confronto di Benevento non con il -9 dal primato ma con un ritardo più leggero.