Il centrocampista Frisenna ritorna al Catania: nel 2021 l’ultima apparizione in maglia rossazzurra

Accordo definitivo con il classe 2002 proveniente dal Messina

Il rinforzo di prospettiva per il centrocampo è un nome noto: Giulio Frisenna, classe 2002, torna al Catania a titolo definitivo. Il club rossazzurro ha annunciato la novità dopo una lunga trattativa con il calciatore che sembrava destinato alla Juventus Next Gen. Frisenna, invece, ha voluto fortemente il ritorno nella sua città con cui aveva giocato l’ultima sfida nel 2021 in Coppa Italia di C contro la Vibonese. Dopo quella partentesi, resa possibile dalla fiducia accordata dal tecnico Francesco Baldini, Frisenna è stato girato al Sant’Agata, poi al Licata. Nel settembre 2023 il passaggio al Messina con cui aveva disputato in Serie C cumulativamente 52 gare segnando 4 reti.