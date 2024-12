Il Chelsea vince in rimonta il derby contro il Tottenham

agenzia

Spurs avanti 2-0 poi quasi solo Blues. Palmer 2 reti su rigore

LONDRA, 08 DIC – In svantaggio per 2-0 nel derby di Londra contro il Tottenham, il Chelsea di Enzo Maresca ha vinto in rimonta per 4-3, grazie anche a due rigori trasformati da Cole Palmer, e ora è secondo in classifica a -4 dal Liverpool (35 punti i punti dei Reds, 31 quelli dei Blues), che prò ha una partita in meno dopo che è stato rinviato per il maltempo il derby contro l’Everton. Dominic Solanke e Dejan Kulusevski hanno regalato un inizio da sogno al tecnico degli Spurs Ange Postecoglou. Ma poi il Chelsea si è svegliato e ha esteso la propria imbattibilità in Premier League a sette partite. Jadon Sancho ha dato il via libera alla rimonta degli ospiti, che hanno poi dominato il secondo tempo andando a segno con Palmer, due volte dal dischetto, e il campione del mondo Enzo Fernandez. Il gol di Son Heung-min al 96′ minuto è stato una magra consolazione per gli Spurs, che hanno vinto solo una volta in sette partite e restano all’11/o posto in classifica.

