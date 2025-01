Il Como cede Barba al Sion

agenzia

Il 31enne tra i protagonisti del ritorno in Serie A dopo 21 anni

COMO, 17 GEN – Il Como ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Federico Barba, difensore di 31 anni, alla squadra svizzera del Sion. “La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a Federico per il suo prezioso contributo, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. Durante la sua permanenza a Como ha totalizzato 41 presenze, giocando un ruolo fondamentale nel ritorno della squadra in Serie A dopo 21 anni di assenza”: si legge in una nota del club.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA