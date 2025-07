Il croato Rakitic si ritira a 37 anni

agenzia

Si ferma il centrocampista ex di Barcellona e Siviglia

ROMA, 07 LUG – Ivan Rakitic, ex giocatore del Barcellona e del Siviglia, ha annunciato la fine della carriera a 37 anni, dopo un’ultima stagione con l’Hajduk Spalato. “Caro calcio, mi hai dato più di quanto avrei mai potuto sognare. Amici, emozioni, gioie e lacrime. (…) Ora è il momento di dirti addio. Perché anche se mi allontano da te, tu non ti allontanerai mai da me. Grazie, calcio”, ha scritto il centrocampista croato in una lettera affidata a Instagram. Rakitic chiude dopo quasi 20 anni di professionismo e tanti successi, tra i quali una Champions League con il Barcellona nel 2015 e due Europa League con il Siviglia (2014, 2023). Compagno in nazionale di Luka Modric, è stato uno dei pilastri della generazione d’oro croata, sfortunata finalista ai Mondiali del 2018 contro la Francia. Ha vissuto un’ultima esperienza in questa stagione all’Hajduk Spalato, dopo sole otto partite giocate con l’Al-Shabaab, in Arabia Saudita.

