Il ct Spalletti testimonial Landini, trattori del made in Italy

agenzia

Il tecnico azzurro sarà domani alla Fiera Eima di Bologna

ROMA, 07 NOV – Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, e Landini, marchio di trattori con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) che celebra i 140 anni, hanno avviato una nuova collaborazione. “Sono davvero onorato di condividere i valori del Made in Italy di uno storico brand che da anni è ambasciatore dell’italianità nel mondo”, commenta il tecnico che, informa una nota, ha scelto un trattore Landini per la sua tenuta in Toscana, dedicata alla produzione di vino e olio. L’allenatore della Nazionale azzurra è atteso domani presso lo stand di Landini della Fiera Eima (Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio) di Bologna.

